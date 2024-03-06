***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi14.02.2024Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 14 Şubat 2024 tarihli özel durum açıklamasında, Olağan Genel Kurul toplantısında seçilecek Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliği için adaylık beyanında bulunan Sn. Demet Özdemir, Sn. Halil Yurdakul Yiğitgüden, Sn. Fatma Çiğdem Bicik ve Sn. Salih Samim Aydın'ın, adaylık beyanları ve bağımsızlık beyanları ile söz konusu adaylıklara ilişkin Kurumsal Yönetim Komitesi'nin bağımsızlığa ilişkin değerlendirme raporunu da içeren kararlarının incelendiği ve Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Şirket Ana Sözleşmesi ve diğer ilgili mevzuat uyarınca aday olabilme niteliklerine haiz olduklarına, bu çerçevede, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) eki Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.3.7 maddesi uyarınca SPK'na gerekli başvuruların yapılmasına karar verildiği bildirilmişti.Yapılan başvuru sonucunda, Sermaye Piyasası Kurulu, 04.03.2024 tarih ve 50691 sayılı yazısı ile, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliği için adaylık beyanında bulunan Sn. Demet Özdemir, Sn. Halil Yurdakul Yiğitgüden, Sn. Fatma Çiğdem Bicik ve Sn. Salih Samim Aydın hakkında herhangi bir olumsuz görüş bildirilmemesine karar vermiştir.Sn. Demet Özdemir, Sn. Halil Yurdakul Yiğitgüden, Sn. Fatma Çiğdem Bicik ve Sn. Salih Samim Aydın'ın Bağımsız Yönetim Kurulu adaylıkları, yapılacak 2023 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1256026BIST