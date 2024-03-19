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***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

19.03.2024 13:13
***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

                                       Şirketimiz Yönetim Kurulu 19 Mart 2024 (bugün) aldığı kararla, Şirketimizin 2023 hesap dönemi muamelatından dolayı 16 Nisan 2024 tarihinde yapılacak yıllık Olağan Genel Kurul toplantısında seçilecek Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelikleri için adaylık beyanında bulunan aşağıda isimleri yazılı kişilerin, adaylık beyanları ve bağımsızlık beyanları (Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliği adayları için) incelenmiş Bağımsız Yönetim Kurulu adaylarının bağımsızlık beyanlarının ve özgeçmişlerinin T.C. Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı tarafından Şirketimizin başvurusuna istinaden incelenmiş olduğu, yönetim kurulu bağımsız üye adayları hakkında herhangi bir olumsuz görüş bildirilmemesine karar verildiğinin Şirketimize bildirilmiş olduğu görülmüştür.
 
Bu çerçevede, aşağıda isimleri yazılı kişilerin Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Şirket Ana Sözleşmesi ve diğer ilgili mevzuat uyarınca aday olabilme niteliklerine haiz olduklarına,
 
mevcudun oybirliğiyle karar vermiştir.
 
Yönetim Kurulu Üyeliği Aday Listesi:
 
1.      Can ÇELEBİOĞLU                                   (Bağımsız Üye değil)
2.      İsak ANTİKA                                            (Bağımsız Üye değil)
3.      Canan ÇELEBİOĞLU                                (Bağımsız Üye değil)
4.      Turgay KUTTAŞ                                       (Bağımsız Üye değil)
5.      Mehmet Murat ÇAVUŞOĞLU                    (Bağımsız Üye değil)
6.      Mehmet Yağız ÇEKİN                               (Bağımsız Üye değil)
7.      Salih Samim AYDIN                                 (Bağımsız Üye)
8.      Halil Yurdakul YİĞİTGÜDEN                   (Bağımsız Üye)
9.      Fatma Çiğdem BİCİK                                (Bağımsız Üye)
10.   Demet ÖZDEMİR                                      (Bağımsız Üye)
 
Adayların kısa özgeçmişleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylarının bağımsızlık beyanları ekte yer almakta olup aynı zamanda Şirketimiz internet sitesinde yayımlanmaktadır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260156


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