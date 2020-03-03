***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Zeus Aviation Services Investments B.V. 10.924.264,0000 TRY 44,9600Can Çelebioğlu 3.823.492,4000 TRY 15,7300Canan Çelebioğlu 3.823.492,4000 TRY 15,7300Hana Investment Company WLL 1.398.065,7500 TRY 5,7500Racer S.r.l. 704.914,1500 TRY 2,900057 Stars Global Opportunity Fund 3 (KIA), L.P. 489.322,9700 TRY 2,0100Pantheon Global Secondary Fund VI (US) 567.907,6600 TRY 2,3400Pantheon Access Secondary Program SCSp (Lux) 117.068,6800 TRY 0,4800Diğer 2.451.472,0000 TRY 10,0900http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824050BIST