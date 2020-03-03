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***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

03.03.2020 21:08
GÜNCEL HABERLER



***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Zeus Aviation Services Investments B.V. 10.924.264,0000 TRY 44,9600
Can Çelebioğlu 3.823.492,4000 TRY 15,7300
Canan Çelebioğlu 3.823.492,4000 TRY 15,7300
Hana Investment Company WLL 1.398.065,7500 TRY 5,7500
Racer S.r.l. 704.914,1500 TRY 2,9000
57 Stars Global Opportunity Fund 3 (KIA), L.P. 489.322,9700 TRY 2,0100
Pantheon Global Secondary Fund VI (US) 567.907,6600 TRY 2,3400
Pantheon Access Secondary Program SCSp (Lux) 117.068,6800 TRY 0,4800
Diğer 2.451.472,0000 TRY 10,0900




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824050


BIST



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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TKNSA 8,07 162.498.589 % 19,91  
CRFSA 6,87 54.308.726 % 19,90  
DYOBY 5,62 34.531.612 % 19,83  
AVGYO 2,10 99.826.186 % 16,02  
DAGHL 3,39 1.440.914 % 14,92  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,8092 7,8483 % -0,40  
Frank 6,3706 6,4089 % -0,28  
Riyal 1,6256 1,6338 % -0,72  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.629 1.630 43,92  
Altın Gr. 321 321 7,08  
Cumhuriyet 2.101 2.133 -13,00  
Tam 2.091 2.143 -14,01  
Yarım 1.011 1.037 -6,78  
Çeyrek 507 518 -3,38  
Gümüş.Ons 17,08 17,13 0,44  
Gümüş Gr. 3,37 3,37 0,07  
B. Petrol 51,80 51,80 -0,10  
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