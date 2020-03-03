***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
03.03.2020 21:08
***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Zeus Aviation Services Investments B.V. 10.924.264,0000 TRY 44,9600
Can Çelebioğlu 3.823.492,4000 TRY 15,7300
Canan Çelebioğlu 3.823.492,4000 TRY 15,7300
Hana Investment Company WLL 1.398.065,7500 TRY 5,7500
Racer S.r.l. 704.914,1500 TRY 2,9000
57 Stars Global Opportunity Fund 3 (KIA), L.P. 489.322,9700 TRY 2,0100
Pantheon Global Secondary Fund VI (US) 567.907,6600 TRY 2,3400
Pantheon Access Secondary Program SCSp (Lux) 117.068,6800 TRY 0,4800
Diğer 2.451.472,0000 TRY 10,0900
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824050
BIST
18:05111.207
En Yüksek
|Değişim
|: 3,63%
|| 3.897,40
|Açılış
|: 108.998
|
|Önceki Kapanış
|: 107.310
|
111.207
En Düşük
108.881
18:056,1137
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -0,0465
|Açılış
|: 6,1470
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2260
|
6,2226
En Düşük
6,0314
18:056,8362
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0239
|Açılış
|: 6,8270
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9120
|
6,9243
En Düşük
6,7498
18:05321,13
En Yüksek
|Değişim
|: 2,27%
|| 7,13
|Açılış
|: 321,13
|
|Önceki Kapanış
|: 314,00
|
323,70
En Düşük
313,89
BIST En Aktif Hisseler
|TKNSA
|8,07
|162.498.589
|% 19,91
|
|CRFSA
|6,87
|54.308.726
|% 19,90
|
|DYOBY
|5,62
|34.531.612
|% 19,83
|
|AVGYO
|2,10
|99.826.186
|% 16,02
|
|DAGHL
|3,39
|1.440.914
|% 14,92
|
|NIBAS
|6,40
|204.495
|% -7,25
|
|SAMAT
|2,37
|10.017.769
|% -5,95
|
|OSMEN
|6,81
|15.551
|% -5,42
|
|GYHOL
|21,84
|13.132.562
|% -4,88
|
|ALARK
|5,61
|100.778.987
|% -4,10
|
|ASELS
|30,48
|1.565.723.915
|% 7,93
|
|THYAO
|12,22
|1.205.977.083
|% 3,56
|
|GARAN
|10,19
|660.204.564
|% 6,48
|
|ODAS
|2,18
|434.832.005
|% 6,34
|
|HALKB
|6,49
|421.230.417
|% 6,74
|
|ODAS
|2,18
|434.832.005
|% 6,34
|
|KARSN
|1,90
|376.240.027
|% -3,55
|
|IHLGM
|1,38
|256.167.952
|% 7,81
|
|YKBNK
|2,56
|384.743.450
|% 7,11
|
|IHYAY
|1,15
|172.761.956
|% 7,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8092
|7,8483
|% -0,40
|
|Frank
|6,3706
|6,4089
|% -0,28
|
|Riyal
|1,6256
|1,6338
|% -0,72
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.629
|1.630
|43,92
|
|Altın Gr.
|321
|321
|7,08
|
|Cumhuriyet
|2.101
|2.133
|-13,00
|
|Tam
|2.091
|2.143
|-14,01
|
|Yarım
|1.011
|1.037
|-6,78
|
|Çeyrek
|507
|518
|-3,38
|
|Gümüş.Ons
|17,08
|17,13
|0,44
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,37
|0,07
|
|B. Petrol
|51,80
|51,80
|-0,10
|
Seans Raporu
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17:59IHLGM
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17:58XU100
Endeks 110, 395 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 87 üstünde . İşlem hacmi 9, 017.00 milyon TL de
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17:58NUHCM
Yüzde 9.87 oranında artışla 10.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 392, 717 adet işlem