***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
30.09.2020 09:12
***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
CAN ÇELEBİOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanlığı - 0 A Bağımsız Üye Değil https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827637 Hayır -
İSAK ANTİKA Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Vekillği - 0 B Bağımsız Üye Değil https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827637 Hayır -
CANAN ÇELEBİOĞLU Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği - 0 A Bağımsız Üye Değil https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827637 Hayır -
TURGAY KUTTAŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği - 0 A Bağımsız Üye Değil https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827637 Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi
MEHMET MURAT ÇAVUŞOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği - 0 B Bağımsız Üye Değil https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827637 Hayır
MEHMET YAĞIZ ÇEKİN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği - 0 B Bağımsız Üye Değil https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827637 Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi
HALİL YURDAKUL YİĞİTGÜDEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Bağımsız Üyeliği - 0 - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827637 Hayır Denetim Komitesi. Riskin Erken Saptanması Komitesi
UĞUR TEVFİK DOĞAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Bağımsız Üyeliği - 0 - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827637 Hayır Denetim Komitesi. Kurumsal Yönetim Komitesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877331
BIST
13:211.135
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 12,01
|Açılış
|: 1.129
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|Önceki Kapanış
|: 1.123
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1.135
En Düşük
1.129
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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13:219,1108
En Yüksek
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|: 476,54
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477,72
En Düşük
469,58
BIST En Aktif Hisseler13:21
|KENT
|334,10
|1.323.433
|% 39,15
|
|KNFRT
|19,14
|50.300.300
|% 10,00
|
|BALAT
|9,24
|1.375.014
|% 10,00
|
|IZTAR
|8,69
|5.662.971
|% 10,00
|
|MERKO
|12,00
|1.579.212
|% 9,99
|
|JANTS
|214,20
|6.004.186
|% -10,00
|
|KSTUR
|220,50
|894.818
|% -10,00
|
|YBTAS
|19.817,10
|977.918
|% -10,00
|
|YONGA
|36,10
|4.178.503
|% -9,98
|
|BRYAT
|177,80
|110.556.040
|% -9,97
|
|ASELS
|18,96
|1.743.874.098
|% 1,88
|
|SISE
|7,16
|1.198.740.545
|% -3,11
|
|KARSN
|3,12
|662.832.136
|% 4,70
|
|GARAN
|7,02
|647.552.480
|% 1,74
|
|KRDMD
|3,35
|567.092.384
|% 2,13
|
|KARSN
|3,12
|662.832.136
|% 4,70
|
|KRDMD
|3,35
|567.092.384
|% 2,13
|
|SISE
|7,16
|1.198.740.545
|% -3,11
|
|ASELS
|18,96
|1.743.874.098
|% 1,88
|
|GARAN
|7,02
|647.552.480
|% 1,74
|
|13:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7708
|7,7752
|% -0,53
|
|Euro
|9,1029
|9,1108
|% -0,74
|
|Sterlin
|9,9480
|9,9979
|% -0,63
|
|Frank
|8,3966
|8,4472
|% -0,78
|
|Riyal
|2,0669
|2,0773
|% -0,45
|
|13:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.884
|1.885
|-13,68
|
|Altın Gr.
|471
|471
|-5,24
|
|Cumhuriyet
|3.122
|3.169
|-32,00
|
|Tam
|3.106
|3.185
|-35,73
|
|Yarım
|1.501
|1.540
|-17,28
|
|Çeyrek
|753
|770
|-8,64
|
|Gümüş.Ons
|23,71
|23,73
|-0,47
|
|Gümüş Gr.
|5,92
|5,93
|-0,15
|
|B. Petrol
|40,97
|40,97
|-0,59
|