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***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

10.11.2022 14:46
***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Celebi Ground Handling Hungary Födli Kiszolgalo Korlatolt Felelösségü Tarsasag Yer Hizmeti 200.000.000,00 200.000.000,00 HUF 100,00
Celebi Nas Airport Services India Private Limited Yer Hizmeti 552000000 314640000 INR 57,00
Celebi Delhi Cargo Terminal Management India Private Limited Kargo Hizmeti 1.120.000.000,00 828.800.000,00 INR 74,00
Celebi Airport Services India Private Limited Yer Hizmeti 25.730.000,00 25.704.270,00 INR 99,90
Celebi Kargo Depolama ve Dağıtım Hizmetleri A.Ş. Kargo Hizmeti 109000000 108.963.667,00 TRY 99,97
KSU Aviation Pvt. Ltd. Yer hizmetleri yardımcı taksi hizmetleri 23.610.100,00 13.610.100,00 INR 57,65
Celebi Tanzania Aviation Services Limited Yer Hizmeti 100.000.000,00 65.000.000,00 TZS 65,00




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079189


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KONKA 46,64 271.769.506 % 10,00  
ERCB 114,40 63.840.062 % 10,00  
SMRTG 102,30 80.798.995 % 10,00  
KERVN 0,99 1.937.057 % 10,00  
POLTK 1.033,70 18.996.505 % 9,99  
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14:45 Alış Satış %  
Dolar 18,5835 18,5878 % 0,00  
Euro 18,4794 18,4890 % -0,74  
Sterlin 21,0924 21,1982 % 0,36  
Frank 18,7066 18,8193 % -0,37  
Riyal 4,9266 4,9513 % 0,04  
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14:45 Alış Satış %  
Altın Ons 1.708 1.708 3,08  
Altın Gr. 1.021 1.022 3,61  
Cumhuriyet 6.778 6.881 -15,00  
Tam 6.814 6.863 3,00  
Yarım 3.321 3.355 1,00  
Çeyrek 1.665 1.677 1,00  
Gümüş.Ons 21,10 21,14 0,10  
Gümüş Gr. 12,63 12,65 0,09  
B. Petrol 92,08 92,08 -0,57  
Seans Raporu 14:45
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