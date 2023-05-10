***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
10.05.2023 18:58
***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Celebi Ground Handling Hungary Födli Kiszolgalo Korlatolt Felelösségü Tarsasag Yer Hizmeti 200.000.000,00 200.000.000,00 HUF 100,00
Celebi Nas Airport Services India Private Limited Yer Hizmeti 552000000 314640000 INR 57,00
Celebi Delhi Cargo Terminal Management India Private Limited Kargo Hizmeti 1.120.000.000,00 828.800.000,00 INR 74,00
Celebi Airport Services India Private Limited Yer Hizmeti 25.730.000,00 25.704.270,00 INR 99,90
Celebi Kargo Depolama ve Dağıtım Hizmetleri A.Ş. Kargo Hizmeti 109000000 108.963.667,00 TRY 99,97
KSU Aviation Pvt. Ltd. Yer hizmetleri yardımcı taksi hizmetleri 26.453.870,00 15.527.350,00 INR 58,70
Celebi Tanzania Aviation Services Limited Yer Hizmeti 100.000.000,00 65.000.000,00 TZS 65,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1149985
BIST