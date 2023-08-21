***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviCAN ÇELEBİOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanlığı - 0 B Bağımsız Üye Değil https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827637 Hayır -İSAK ANTİKA Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici 28.03.2013 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Vekili 0 B Bağımsız Üye Değil HayırCANAN ÇELEBİOĞLU Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği - 0 A Bağımsız Üye Değil https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827637 Hayır -TURGAY KUTTAŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği - 0 A Bağımsız Üye Değil https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827637 Hayır Riskin Erken Saptanması KomitesiMEHMET YAĞIZ ÇEKİN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği - 0 A Bağımsız Üye Değil https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827637 Hayır Kurumsal Yönetim KomitesiMEHMET MURAT ÇAVUŞOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 28.03.2013 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği 0 A Bağımsız Üye Değil HayırHALİL YURDAKUL YİĞİTGÜDEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Bağımsız Üyeliği - 0 - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827637 Hayır Denetim Komitesi. Riskin Erken Saptanması KomitesiUĞUR TEVFİK DOĞAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Bağımsız Üyeliği - 0 - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827637 Hayır Denetim Komitesi. Kurumsal Yönetim KomitesiDEMET ÖZDEMİR Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Değil Evet 0 - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021463 Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması KomitesiİSMAİL AYDIN GÜNTER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Değil Evet 0 - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021463 Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim KomitesiBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiCelebi Ground Handling Hungary Födli Kiszolgalo Korlatolt Felelösségü Tarsasag Yer Hizmeti 200.000.000,00 200.000.000,00 HUF 100,00Celebi Nas Airport Services India Private Limited Yer Hizmeti 552000000 325680000 INR 59,00Celebi Delhi Cargo Terminal Management India Private Limited Kargo Hizmeti 1.120.000.000,00 828.800.000,00 INR 74,00Celebi Airport Services India Private Limited Yer Hizmeti 25.730.000,00 25.704.270,00 INR 99,90Celebi Kargo Depolama ve Dağıtım Hizmetleri A.Ş. Kargo Hizmeti 109000000 108.963.667,00 TRY 99,97KSU Aviation Pvt. Ltd. Yer hizmetleri yardımcı taksi hizmetleri 26.453.870,00 15.527.350,00 INR 58,70Celebi Tanzania Aviation Services Limited Yer Hizmeti 100.000.000,00 65.000.000,00 TZS 65,00http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1188035BIST