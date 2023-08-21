***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
21.08.2023 22:18
***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
CAN ÇELEBİOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanlığı - 0 B Bağımsız Üye Değil https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827637 Hayır -
İSAK ANTİKA Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici 28.03.2013 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Vekili 0 B Bağımsız Üye Değil Hayır
CANAN ÇELEBİOĞLU Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği - 0 A Bağımsız Üye Değil https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827637 Hayır -
TURGAY KUTTAŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği - 0 A Bağımsız Üye Değil https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827637 Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi
MEHMET YAĞIZ ÇEKİN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği - 0 A Bağımsız Üye Değil https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827637 Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi
MEHMET MURAT ÇAVUŞOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 28.03.2013 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği 0 A Bağımsız Üye Değil Hayır
HALİL YURDAKUL YİĞİTGÜDEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Bağımsız Üyeliği - 0 - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827637 Hayır Denetim Komitesi. Riskin Erken Saptanması Komitesi
UĞUR TEVFİK DOĞAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Bağımsız Üyeliği - 0 - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827637 Hayır Denetim Komitesi. Kurumsal Yönetim Komitesi
DEMET ÖZDEMİR Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Değil Evet 0 - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021463 Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi
İSMAİL AYDIN GÜNTER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Değil Evet 0 - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021463 Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Celebi Ground Handling Hungary Födli Kiszolgalo Korlatolt Felelösségü Tarsasag Yer Hizmeti 200.000.000,00 200.000.000,00 HUF 100,00
Celebi Nas Airport Services India Private Limited Yer Hizmeti 552000000 325680000 INR 59,00
Celebi Delhi Cargo Terminal Management India Private Limited Kargo Hizmeti 1.120.000.000,00 828.800.000,00 INR 74,00
Celebi Airport Services India Private Limited Yer Hizmeti 25.730.000,00 25.704.270,00 INR 99,90
Celebi Kargo Depolama ve Dağıtım Hizmetleri A.Ş. Kargo Hizmeti 109000000 108.963.667,00 TRY 99,97
KSU Aviation Pvt. Ltd. Yer hizmetleri yardımcı taksi hizmetleri 26.453.870,00 15.527.350,00 INR 58,70
Celebi Tanzania Aviation Services Limited Yer Hizmeti 100.000.000,00 65.000.000,00 TZS 65,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1188035
BIST