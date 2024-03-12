***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
12.03.2024 15:50
***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Zeus Aviation Services Investments B.V. 10.220.572,4900 TRY 42,0600
Can Çelebioğlu 3.577.200,2900 TRY 14,7200
Canan Çelebioğlu 3.577.200,2900 TRY 14,7200
Çelebi Havacılık Holding A.Ş. 1.407.383,0200 TRY 5,7900
Hana Investment Company WLL 1.308.008,7700 TRY 5,3800
Racer S.r.l. 659.506,8100 TRY 2,7100
57 Stars Global Opportunity Fund 3 (KIA), L.P. 457.803,0300 TRY 1,8800
Pantheon Global Secondary Fund VI (US) 531.325,6500 TRY 2,1900
Pantheon Access Secondary Program SCSp (Lux) 109.527,6600 TRY 0,4500
Diğer 2.451.472,0000 TRY 10,0900
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
CAN ÇELEBİOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanlığı - 0 B Bağımsız Üye Değil https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827637 Hayır -
İSAK ANTİKA Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici 28.03.2013 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Vekili 0 B Bağımsız Üye Değil Hayır
CANAN ÇELEBİOĞLU Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği - 0 A Bağımsız Üye Değil https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827637 Hayır -
TURGAY KUTTAŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği - 0 A Bağımsız Üye Değil https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827637 Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi
MEHMET YAĞIZ ÇEKİN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği - 0 A Bağımsız Üye Değil https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827637 Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi
MEHMET MURAT ÇAVUŞOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 28.03.2013 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği 0 A Bağımsız Üye Değil Hayır
HALİL YURDAKUL YİĞİTGÜDEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Bağımsız Üyeliği - 0 - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1128912 Hayır Denetim Komitesi. Riskin Erken Saptanması Komitesi
UĞUR TEVFİK DOĞAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Bağımsız Üyeliği - 0 - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1128912 Hayır Denetim Komitesi. Kurumsal Yönetim Komitesi
DEMET ÖZDEMİR Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Değil Evet 0 - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1128912 Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi
FATMA ÇİĞDEM BİCİK Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Değil Evet 0 - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1256026 Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1257958
BIST