***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Zeus Aviation Services Investments B.V. 10.220.572,4900 TRY 42,0600Can Çelebioğlu 3.577.200,2900 TRY 14,7200Canan Çelebioğlu 3.577.200,2900 TRY 14,7200Çelebi Havacılık Holding A.Ş. 1.407.383,0200 TRY 5,7900Hana Investment Company WLL 1.308.008,7700 TRY 5,3800Racer S.r.l. 659.506,8100 TRY 2,710057 Stars Global Opportunity Fund 3 (KIA), L.P. 457.803,0300 TRY 1,8800Pantheon Global Secondary Fund VI (US) 531.325,6500 TRY 2,1900Pantheon Access Secondary Program SCSp (Lux) 109.527,6600 TRY 0,4500Diğer 2.451.472,0000 TRY 10,0900Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviCAN ÇELEBİOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanlığı - 0 B Bağımsız Üye Değil https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827637 Hayır -İSAK ANTİKA Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici 28.03.2013 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Vekili 0 B Bağımsız Üye Değil HayırCANAN ÇELEBİOĞLU Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği - 0 A Bağımsız Üye Değil https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827637 Hayır -TURGAY KUTTAŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği - 0 A Bağımsız Üye Değil https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827637 Hayır Riskin Erken Saptanması KomitesiMEHMET YAĞIZ ÇEKİN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği - 0 A Bağımsız Üye Değil https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827637 Hayır Kurumsal Yönetim KomitesiMEHMET MURAT ÇAVUŞOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 28.03.2013 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği 0 A Bağımsız Üye Değil HayırHALİL YURDAKUL YİĞİTGÜDEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Bağımsız Üyeliği - 0 - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1128912 Hayır Denetim Komitesi. Riskin Erken Saptanması KomitesiUĞUR TEVFİK DOĞAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Bağımsız Üyeliği - 0 - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1128912 Hayır Denetim Komitesi. Kurumsal Yönetim KomitesiDEMET ÖZDEMİR Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Değil Evet 0 - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1128912 Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması KomitesiFATMA ÇİĞDEM BİCİK Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Değil Evet 0 - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1256026 Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi