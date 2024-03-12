Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

12.03.2024 15:50
***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Zeus Aviation Services Investments B.V. 10.220.572,4900 TRY 42,0600
Can Çelebioğlu 3.577.200,2900 TRY 14,7200
Canan Çelebioğlu 3.577.200,2900 TRY 14,7200
Çelebi Havacılık Holding A.Ş. 1.407.383,0200 TRY 5,7900
Hana Investment Company WLL 1.308.008,7700 TRY 5,3800
Racer S.r.l. 659.506,8100 TRY 2,7100
57 Stars Global Opportunity Fund 3 (KIA), L.P. 457.803,0300 TRY 1,8800
Pantheon Global Secondary Fund VI (US) 531.325,6500 TRY 2,1900
Pantheon Access Secondary Program SCSp (Lux) 109.527,6600 TRY 0,4500
Diğer 2.451.472,0000 TRY 10,0900

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
CAN ÇELEBİOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanlığı - 0 B Bağımsız Üye Değil https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827637 Hayır -
İSAK ANTİKA Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici 28.03.2013 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Vekili 0 B Bağımsız Üye Değil Hayır
CANAN ÇELEBİOĞLU Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği - 0 A Bağımsız Üye Değil https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827637 Hayır -
TURGAY KUTTAŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği - 0 A Bağımsız Üye Değil https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827637 Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi
MEHMET YAĞIZ ÇEKİN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği - 0 A Bağımsız Üye Değil https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827637 Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi
MEHMET MURAT ÇAVUŞOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 28.03.2013 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği 0 A Bağımsız Üye Değil Hayır
HALİL YURDAKUL YİĞİTGÜDEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Bağımsız Üyeliği - 0 - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1128912 Hayır Denetim Komitesi. Riskin Erken Saptanması Komitesi
UĞUR TEVFİK DOĞAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Bağımsız Üyeliği - 0 - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1128912 Hayır Denetim Komitesi. Kurumsal Yönetim Komitesi
DEMET ÖZDEMİR Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Değil Evet 0 - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1128912 Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi
FATMA ÇİĞDEM BİCİK Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Değil Evet 0 - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1256026 Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1257958


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:059.069
Değişim :  -0,69% |  -62,79
Açılış :  9.148  
Önceki Kapanış :  9.132  
En Düşük
8.986 En Yüksek
9.193
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
JANTS 231,10 39.562.240 % 10,00  
SAMAT 58,85 349.695.240 % 10,00  
DGATE 54,45 115.042.005 % 10,00  
BASCM 14,85 7.659.794 % 10,00  
BANVT 183,70 168.842.313 % 10,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,0623 32,0649 % 0,14  
Euro 35,0501 35,0639 % 0,14  
Sterlin 41,7544 41,9637 % -1,09  
Frank 37,1913 37,3777 % -0,95  
Riyal 8,7129 8,7566 % -0,82  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 24,19 24,22 % 0,66  
Platin 924,27 925,27 % 0,66  
Paladyum 1.041,02 1.043,26 % 0,66  
Brent Pet. 82,58 82,58 % 0,66  
Altın Ons 2.162,63 2.162,94 % 0,66  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2024 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru