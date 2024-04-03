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***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

03.04.2024 09:42
***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Celebi Ground Handling Hungary Födli Kiszolgalo Korlatolt Felelösségü Tarsasag Yer Hizmeti 200.000.000,00 200.000.000,00 HUF 100,00
Celebi Nas Airport Services India Private Limited Yer Hizmeti 552.000.000,00 325.680.000,00 INR 59,00
Celebi Delhi Cargo Terminal Management India Private Limited Kargo Hizmeti 1.120.000.000,00 828.800.000,00 INR 74,00
Celebi Airport Services India Private Limited Yer Hizmeti 25.730.000,00 25.704.270,00 INR 99,90
Celebi Kargo Depolama ve Dağıtım Hizmetleri A.Ş. Kargo Hizmeti 109.000.000,00 108.963.667,00 TRY 99,97
KSU Aviation Pvt. Ltd. Yer hizmetleri yardımcı taksi hizmetleri 26.453.870,00 15.527.350,00 INR 58,70
Celebi Tanzania Aviation Services Limited Yer Hizmeti 100.000.000,00 65.000.000,00 TZS 65,00
PT. Prathita Titiannusantara Yer Hizmeti 650.000.000,00 643.500.000,00 IDR 99,00




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1266113


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ODINE 77,65 1.393.416.050 % 9,99  
KSTUR 6.797,50 999.233 % 9,99  
AKENR 16,89 106.533.646 % 9,96  
YAYLA 22,00 4.800.356 % 9,89  
SRVGY 292,00 39.840.557 % 9,47  
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Euro 34,5237 34,5358 % -0,04  
Sterlin 40,2303 40,4319 % -0,81  
Frank 35,2230 35,3996 % -0,81  
Riyal 8,5301 8,5729 % -0,77  
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11:20 Alış Satış %  
Gümüş ONS 26,22 26,25 % 0,66  
Platin 920,00 920,82 % 0,66  
Paladyum 996,86 1.002,72 % 0,66  
Brent Pet. 89,00 89,00 % 0,66  
Altın Ons 2.270,33 2.270,76 % 0,66  
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