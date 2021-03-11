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***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

11.03.2021 19:42



***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

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İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
11/03/2021
Karar Sayısı
7
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

                                               FİNANSAL TABLOLAR VE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORUNUN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN
KARAR TARİHİ     : 11/03/2021
KARAR SAYISI      :2021/7
 
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN II-14.1 SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NİN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 11/03/2021 tarih ve 2021/7 sayılı kararı ve Denetim Komitesi'nin 11/03/2021 tarih ve 2021/7 sayılı kararı ile onaylanmış, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca, Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TMS/TFRS") ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanmış, bağımsız denetim şirketinin sınırlı incelemesinden geçmiş 31.12.2020 tarihinde sona eren 12 aylık döneme ait Şirketimiz konsolide finansal tabloları  ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun
a. Tarafımızca incelendiğini,
b. Şirketteki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, söz konusu finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
c. Şirketteki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca hazırlanmış finansal tabloların - konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte - Şirketimizin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar zararı ile ilgili gerçeği dürüst biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını - konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte - Şirketimizin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizlikler ile birlikte dürüstçe yansıttığını
beyan ederiz.
 
Saygılarımızla,
 
ÇELEBİ HAVA SERVİSİ ANONİM ŞİRKETİ
 
 
Deniz BAL                                        Osman YILMAZ
Mali İşler Direktörü                           Genel Müdür
 
 
 
Uğur Tevfik DOĞAN                      Halil Yurdakul YİĞİTGÜDEN
Denetim Komitesi Üyesi               Denetim Komitesi Üyesi
 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917514


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