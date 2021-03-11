***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)









***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFinansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi11/03/2021Karar SayısıSermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk BeyanıFİNANSAL TABLOLAR VE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORUNUN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUNKARAR TARİHİ : 11/03/2021KARAR SAYISI :2021/7SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN II-14.1 SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NİN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANIŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 11/03/2021 tarih ve 2021/7 sayılı kararı ve Denetim Komitesi'nin 11/03/2021 tarih ve 2021/7 sayılı kararı ile onaylanmış, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca, Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TMS/TFRS") ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanmış, bağımsız denetim şirketinin sınırlı incelemesinden geçmiş 31.12.2020 tarihinde sona eren 12 aylık döneme ait Şirketimiz konsolide finansal tabloları ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporununa. Tarafımızca incelendiğini,b. Şirketteki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, söz konusu finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,c. Şirketteki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca hazırlanmış finansal tabloların - konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte - Şirketimizin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar zararı ile ilgili gerçeği dürüst biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını - konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte - Şirketimizin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizlikler ile birlikte dürüstçe yansıttığınıbeyan ederiz.Saygılarımızla,ÇELEBİ HAVA SERVİSİ ANONİM ŞİRKETİDeniz BAL Osman YILMAZMali İşler Direktörü Genel MüdürUğur Tevfik DOĞAN Halil Yurdakul YİĞİTGÜDENDenetim Komitesi Üyesi Denetim Komitesi Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917514BIST