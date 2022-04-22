***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu 22 Nisan 2022 tarihinde1. Şirketin 21 Nisan 2022 tarihinde yapılan 2021 yılı hesap dönemi Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısında seçilen Yönetim Kurulu üyeleri arasından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: X, N 22 sayılı Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ'inin ilgili maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ilgili hükümleri çerçevesinde- Şirketin Yönetim Kurulu'nun 26 Nisan 2012 tarihinde aldığı kararla kabul edilen Denetim Komitesi Çalışma Esaslarında belirlenmiş Denetim Komitesi üye sayısının 2 (iki)'den 4 (dört)'e çıkarılmasına,- Uğur Tevfik Doğan, Halil Yurdakul Yiğitgüden, İsmail Aydın Günter ve Demet Özdemir'in Denetim Komitesi üyeleri olarak seçilmelerine,- Mehmet Yağız Çekin, Uğur Tevfik Doğan ve İsmail Aydın Günter'in Kurumsal Yönetim Komitesi üyeleri olarak seçilmelerine, Şirketimiz Mali İşler Direktörü Deniz Bal'ın Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak seçilmesine,- Turgay Kuttaş, Halil Yurdakul Yiğitgüden ve Demet Özdemir'in Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeleri olarak seçilmelerine,mevcudun oybirliğiyle karar vermiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022857BIST