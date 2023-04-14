***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
14.04.2023 10:49
***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu 14 Nisan 2023 tarihinde
1. Şirketin 13 Nisan 2023 tarihinde yapılan 2022 yılı hesap dönemi Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısında seçilen Yönetim Kurulu üyeleri arasından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: X, N 22 sayılı Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ'inin ilgili maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ilgili hükümleri çerçevesinde
- Uğur Tevfik Doğan, Halil Yurdakul Yiğitgüden, İsmail Aydın Günter ve Demet Özdemir'in Denetim Komitesi üyeleri olarak seçilmelerine,
- Mehmet Yağız Çekin, Uğur Tevfik Doğan ve İsmail Aydın Günter'in Kurumsal Yönetim Komitesi üyeleri olarak seçilmelerine, Şirketimiz Mali İşler Direktörü Deniz Bal'ın Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi sıfatı gereğiyle Kurumsal Yönetim Komitesi doğal üyesi olarak atanmasına,
- Turgay Kuttaş, Halil Yurdakul Yiğitgüden ve Demet Özdemir'in Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeleri olarak seçilmelerine,
mevcudun oybirliğiyle karar vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1137997
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|ARZUM
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|VKFYO
|7,92
|10.692.825
|% 10,00
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|GRNYO
|4,97
|31.393.065
|% 9,96
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|CVKMD
|127,00
|2.786.634
|% 9,96
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|KOPOL
|29,62
|984.806
|% 9,95
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|ETILR
|14,32
|158.461.891
|% -9,94
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|EUYO
|5,98
|4.651.972
|% -9,94
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|DESA
|57,50
|29.344.586
|% -6,12
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|KSTUR
|329,60
|112.503
|% -5,80
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|HUBVC
|5,06
|49.169.555
|% -5,24
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|KOZAL
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|1.909.081.598
|% 1,23
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|THYAO
|135,90
|1.782.502.301
|% -0,88
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|GESAN
|86,15
|1.210.468.743
|% 2,07
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|KRDMD
|19,17
|979.443.031
|% 0,10
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|KOZAA
|46,04
|916.916.614
|% 4,83
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|IHLAS
|0,87
|78.551.491
|% -1,14
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|EKGYO
|6,99
|603.643.717
|% -0,14
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|KOZAL
|23,06
|1.909.081.598
|% 1,23
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|ISCTR
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|806.870.257
|% 1,16
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|YKBNK
|10,38
|659.242.911
|% 0,58
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|13:36
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|19,3650
|19,3688
|% 0,26
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|Euro
|21,4213
|21,4488
|% 0,44
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|Sterlin
|24,1727
|24,2939
|% 0,15
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|Frank
|21,7450
|21,8760
|% 0,45
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|Riyal
|5,1488
|5,1746
|% 0,21
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|13:36
|Alış
|Satış
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|Altın Ons
|2.039
|2.039
|-0,95
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|Altın Gr.
|1.271
|1.271
|3,06
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|Cumhuriyet
|8.724
|8.855
|33,00
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|Tam
|8.792
|8.867
|76,00
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|Yarım
|4.294
|4.339
|37,00
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|Çeyrek
|2.147
|2.169
|18,00
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|Gümüş.Ons
|26,02
|26,04
|0,20
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|Gümüş Gr.
|16,21
|16,23
|0,16
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|B. Petrol
|86,33
|86,33
|0,24
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