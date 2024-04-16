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***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

16.04.2024 17:21
***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri


***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu 16 Nisan 2024 tarihinde
    1. Şirketin 16 Nisan 2024 (bugün) tarihinde yapılan 2023 yılı hesap dönemi Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısında seçilen Yönetim Kurulu üyeleri arasından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: X, N 22 sayılı Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ'inin ilgili maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ilgili hükümleri çerçevesinde
   -Salih Samim Aydın, Fatma Çiğdem Bicik, Demet Özdemir ve Halil Yurdakul Yiğitgüden'in Denetim Komitesi üyeleri olarak seçilmelerine,
   -Mehmet Yağız Çekin, Salih Samim Aydın ve Fatma Çiğdem Bicik'in Kurumsal Yönetim Komitesi üyeleri olarak seçilmelerine, Şirketimiz Mali İşler Direktörü Deniz Bal'ın Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi sıfatı gereğiyle Kurumsal Yönetim Komitesi doğal üyesi olarak atanmasına,
   -Turgay Kuttaş, Halil Yurdakul Yiğitgüden ve Demet Özdemir'in Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeleri olarak seçilmelerine,
mevcudun oybirliğiyle karar vermiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1273008


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