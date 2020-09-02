***CLEBI*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Pay Mali Hak Kullanım İşlemi - Nakit Ödeme
02.09.2020 16:40
***CLEBI*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Pay Mali Hak Kullanım İşlemi - Nakit Ödeme )
Özet Bilgi Hak Kullanım İşlemleri
İlgili Şirketler CLEBI
Merkezi Kaydi Sistemde gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
KIYMET TÜRÜ ISIN KOD AÇIKLAMA ISIN KOD BORSA KODU İŞLEM TİPİ TEMETTÜ NET ORAN % TEMETTÜ BRÜT ORAN ORTAKLIKTAN ÇIKARMA NAKİT ÖDEME ORAN NAKİT ÖDEME TARİHİ PARA BİRİMİ AÇIKLAMA
PAY SENEDİ ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş. TRACLEBI91M5 CLEBI Nakit Temettü Ödeme 167,875 197,5 02/09/2020 TRY
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872980
BIST
17:021.083
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -2,15
|Açılış
|: 1.086
|
|Önceki Kapanış
|: 1.085
|
1.091
En Düşük
1.082
17:027,3920
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0244
|Açılış
|: 7,4090
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3790
|
7,3946
En Düşük
7,3588
17:028,7445
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0333
|Açılış
|: 8,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7800
|
8,7941
En Düşük
8,7347
17:02462,98
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -3,69
|Açılış
|: 462,98
|
|Önceki Kapanış
|: 466,67
|
468,01
En Düşük
462,28
BIST En Aktif Hisseler17:02
|FENER
|31,02
|688.160.322
|% 10,00
|
|PKENT
|1.131,30
|4.594.566
|% 10,00
|
|BALAT
|2,31
|846.081
|% 10,00
|
|ARTI
|2,42
|433.740
|% 10,00
|
|YONGA
|31,46
|640.903
|% 10,00
|
|KENT
|509,40
|13.475.349
|% -10,00
|
|OZBAL
|6,59
|155.608.816
|% -9,97
|
|DOGUB
|4,26
|101.119.686
|% -9,94
|
|IZMDC
|22,86
|611.665
|% -9,93
|
|SANFM
|6,21
|26.796.025
|% -7,17
|
|SISE
|6,22
|872.810.733
|% 0,32
|
|GSRAY
|3,48
|749.396.814
|% 9,78
|
|BJKAS
|3,37
|716.315.623
|% 8,71
|
|FENER
|31,02
|688.160.322
|% 10,00
|
|TSPOR
|5,45
|616.087.481
|% 8,35
|
|GSRAY
|3,48
|749.396.814
|% 9,78
|
|BJKAS
|3,37
|716.315.623
|% 8,71
|
|EKGYO
|1,77
|305.705.936
|% 0,57
|
|PETKM
|3,95
|570.191.511
|% -0,25
|
|SISE
|6,22
|872.810.733
|% 0,32
|
|17:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3885
|7,3920
|% 0,33
|
|Euro
|8,7383
|8,7445
|% -0,38
|
|Sterlin
|9,8007
|9,8499
|% -0,27
|
|Frank
|8,0616
|8,1102
|% -0,05
|
|Riyal
|1,9638
|1,9736
|% 0,31
|
|17:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.949
|1.949
|-21,54
|
|Altın Gr.
|464
|464
|-2,96
|
|Cumhuriyet
|3.081
|3.128
|-19,00
|
|Tam
|3.067
|3.144
|-19,05
|
|Yarım
|1.482
|1.521
|-9,21
|
|Çeyrek
|743
|761
|-4,61
|
|Gümüş.Ons
|27,42
|27,46
|-0,68
|
|Gümüş Gr.
|6,54
|6,54
|-0,12
|
|B. Petrol
|45,45
|45,45
|-0,13
|
Seans Raporu
17:02
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-
17:12XU100
Endeks 1, 084 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 15 altında . İşlem hacmi 10, 118.00 milyon TL de
-
17:12SANFM
Yüzde -7.92 oranında düşüşle 6.16 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 757, 121 adet işlem
-
17:11PNSUT
Yüzde -3.78 oranında düşüşle 17.56 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 549, 540 adet işlem
-
17:09PRZMA
Yüzde -6.30 oranında düşüşle 3.87 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 736, 771 adet işlem
-
17:08CUSAN
Yüzde -3.26 oranında düşüşle 5.34 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 578, 797 adet işlem