***CLKEN*** ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
01.10.2021 15:01
***CLKEN*** ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021-31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
01.09.2021
Tescil Tarihi
30.09.2021
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
01.10.2021 - 173632
Açıklamalar
Bağımsız Denetim Kuruluşu belirlenmesi tescil ve ilan edilmiştir.
Kamuoyuna duyurulur,
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966070
BIST
15:241.405
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -1,36
|Açılış
|: 1.399
|
|Önceki Kapanış
|: 1.406
|
1.406
En Düşük
1.395
15:248,8482
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0399
|Açılış
|: 8,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8600
|
8,8958
En Düşük
8,8207
15:2410,2727
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0344
|Açılış
|: 10,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2700
|
10,3222
En Düşük
10,2389
15:24498,48
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -3,27
|Açılış
|: 498,48
|
|Önceki Kapanış
|: 501,75
|
502,39
En Düşük
497,31
BIST En Aktif Hisseler15:24
|GARFA
|12,87
|4.524.847
|% 10,00
|
|KARYE
|17,50
|130.834.004
|% 9,99
|
|YAPRK
|32,64
|21.874.140
|% 9,97
|
|UZERB
|31,88
|1.049.936
|% 9,93
|
|DIRIT
|5,11
|358.406
|% 9,89
|
|BIOEN
|29,82
|278.003.805
|% -9,96
|
|RALYH
|5,29
|161.879
|% -9,88
|
|YEOTK
|70,00
|52.436.884
|% -9,21
|
|EUYO
|3,49
|2.229.167
|% -6,43
|
|ISBIR
|58,95
|855.913
|% -3,99
|
|GARAN
|9,26
|845.839.965
|% 0,22
|
|SISE
|8,26
|657.419.838
|% 0,85
|
|MAREN
|8,83
|581.446.063
|% 6,26
|
|THYAO
|13,92
|516.485.436
|% -0,22
|
|YKBNK
|2,38
|429.344.362
|% -1,24
|
|YKBNK
|2,38
|429.344.362
|% -1,24
|
|GARAN
|9,26
|845.839.965
|% 0,22
|
|ODAS
|1,38
|124.468.723
|% 0,73
|
|KIMMR
|3,47
|280.406.454
|% 8,10
|
|SISE
|8,26
|657.419.838
|% 0,85
|
|15:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8460
|8,8482
|% -0,45
|
|Euro
|10,2652
|10,2727
|% -0,33
|
|Sterlin
|11,9428
|12,0027
|% 0,10
|
|Frank
|9,4701
|9,5272
|% -0,26
|
|Riyal
|2,3509
|2,3627
|% -0,41
|
|15:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.753
|1.753
|-4,34
|
|Altın Gr.
|498
|498
|-3,77
|
|Cumhuriyet
|3.298
|3.348
|-3,00
|
|Tam
|3.280
|3.362
|-5,41
|
|Yarım
|1.585
|1.627
|-2,61
|
|Çeyrek
|795
|813
|-1,31
|
|Gümüş.Ons
|22,34
|22,36
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,34
|6,35
|0,01
|
|B. Petrol
|77,78
|77,78
|-0,53
|
Seans Raporu
15:24
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-
15:37
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler FROTO, VESTL, YKBNK
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15:37
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KRDMD, SISE, KCHOL
-
15:37XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 43 kaybederek (% -0.20 ) 1, 231
-
15:37
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GARFA, AGYO, YAPRK, DIRIT, KARYE, ALMAD
-
15:37
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