***CLKEN*** ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***CLKEN*** ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıGüney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim ŞirketiHangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2022-31.12.2022Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi12/08/2022Tescil Tarihi19/08/2022Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su19/08/2022 - 179807AçıklamalarBağımsız Denetim Kuruluşu belirlenmesi tescil ve ilan edilmiştir.Kamuoyuna duyurulur,Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057535BIST