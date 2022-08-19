***CLKEN*** ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***CLKEN*** ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler108.917 2.114.594 878.783 53.451 1.582.212 4.737.937 12.929 4.750.866Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler1.582.212 -1.582.212 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)533.728 1.438.850 3.386 1.442.236Dönem Karı (Zararı)905.122 905.122 3.386 908.508Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)533.728 533.728 533.728Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları-174.068 -513.265 -687.333 -4.856 -692.189Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler108.917 2.648.322 704.715 1.122.378 905.122 5.489.454 11.459 5.500.913Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler108.917 4.538.882 837.950 519.676 2.448.053 8.453.478 17.904 8.471.382Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler2.448.053 -2.448.053 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.317.108 2.152.081 12.930 2.165.011Dönem Karı (Zararı)834.973 834.973 12.930 847.903Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)1.317.108 1.317.108 1.317.108Kar Payları185.108 -1.334.813 -1.149.705 -5.725 -1.155.430Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış6.609 6.609 6.609Dönem Sonu Bakiyeler108.917 5.855.990 1.023.058 1.639.525 834.973 9.462.463 25.109 9.487.572Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-896.077 -427.711Dönem Karı (Zararı)847.903 908.508Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)847.903 908.508Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler57.909 -276.922Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler15 99.603 62.559Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler4.356 625Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 4.356 625Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler78.254 2.023Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili DüzeltmelerDiğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler78.254 2.023Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler37.649 -13.859Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-13.859Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler37.649Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler6 -311.866 -192.185Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler6 -311.866 -192.185Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler14 -25.566 -169.420İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler14 -25.566 -169.420Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler173.481 27.013Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler1.998 6.322Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler1.998 6.322İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-2.235.016 -1.160.162Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-2.368.666 -643.719İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-436.659 -354.262İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.932.007 -289.457Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler-1.187.920 -299.467Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)-1.187.920 -299.467Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-542.022 -208.324Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-1.331.457 -152.853Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler772.624 147.589İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-28.953 9.452İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)801.577 138.137Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)38.776 11.801Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler547.597 229.008Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)547.597 229.008Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)1.575.910 10.173İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler260.142 -254.370Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-204.637 -306.102Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)464.779 51.732Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-1.329.204 -528.576Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-356 -3.466Vergi İadeleri (Ödemeleri)-133.184 -175.961Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)6 566.667 280.292YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-779.217 -196.309Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri47.666 4.731Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri47.666 4.731Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8,9 -707.386 -98.241Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8,9 -707.386 -98.241Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)6 -119.497 -102.799FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI801.846 229.930Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri1.173.849 375.117Kredilerden Nakit Girişleri1.173.849 375.117Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-350.901 -217.386Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-350.901 -217.386İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış925.844 398.058Ödenen Temettüler12 -1.155.430 -313.381Ödenen Faiz-1.969 -14.263Alınan Faiz3.543 567Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)206.910 1.218YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-873.448 -394.090Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi594.769 533.728NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-278.679 139.638DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 1.131.303 276.370DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 852.624 416.008Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 852.624 1.131.303Finansal Yatırımlar472.951 454.308Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri4 136.405 137.370Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar336.546 316.938Ticari Alacaklar5.527.670 3.574.757İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3,5 2.159.744 1.750.741İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 3.367.926 1.824.016Diğer Alacaklar442.762 247.574İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar3 214.348 139.282İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar228.414 108.292Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar2.223.257 1.035.337Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları2.223.257 1.035.337İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar6 802.593 579.102Stoklar851.701 309.679Peşin Ödenmiş Giderler1.845.698 518.692Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar116.637 91.535Diğer Dönen Varlıklar222.129 340.047ARA TOPLAM13.358.022 8.282.334TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR13.358.022 8.282.334DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar189.945 145.313Ticari Alacaklar366.653 161.201İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3,5 27.656İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 338.997 161.201Diğer Alacaklar495.394 378.162İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar3 266.252 332.808İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar229.142 45.354İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar6 1.374.423 1.733.218Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar14 2.764.987 2.213.759Maddi Duran Varlıklar8 2.230.540 1.392.823Kullanım Hakkı Varlıkları67.605 48.961Maddi Olmayan Duran Varlıklar9 287.205 297.606Peşin Ödenmiş Giderler24.935 20.484Ertelenmiş Vergi Varlığı597.382 416.103Diğer Duran Varlıklar12.479 10.639İlişkili Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar0 0İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar12.479 10.639TOPLAM DURAN VARLIKLAR8.411.548 6.818.269TOPLAM VARLIKLAR21.769.570 15.100.603KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar10 498.060 236.113Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları10 914.677 442.469Ticari Borçlar1.955.560 1.182.936İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3,5 22.863 51.816İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 1.932.697 1.131.120Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar74.098 30.737Diğer Borçlar1.110.588 188.149İlişkili Taraflara Diğer Borçlar3 981.288 46.930İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar129.300 141.219Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler1.107.033 559.436Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri1.107.033 559.436Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)7 3.718.270 2.142.360Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü70.732 91.272Kısa Vadeli Karşılıklar246.231 178.066Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar11 44.027 31.059Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar11 202.204 147.007Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler335.602 183.683ARA TOPLAM10.030.851 5.235.221TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER10.030.851 5.235.221UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar10 1.284.041 883.413Diğer Borçlar699.233 473.607İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar699.233 473.607Uzun Vadeli Karşılıklar50.550 24.742Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar11 50.550 24.742Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü217.323 12.238TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.251.147 1.394.000TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER12.281.998 6.629.221ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar9.462.463 8.453.478Ödenmiş Sermaye12 108.917 108.917Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)5.855.990 4.538.882Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler12 1.023.058 837.950Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları1.639.525 519.676Net Dönem Karı veya Zararı834.973 2.448.053Kontrol Gücü Olmayan Paylar25.109 17.904TOPLAM ÖZKAYNAKLAR9.487.572 8.471.382TOPLAM KAYNAKLAR21.769.570 15.100.603Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 8.477.315 3.728.823Satışların Maliyeti-6.707.554 -2.555.952TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.769.761 1.172.871BRÜT KAR (ZARAR)1.769.761 1.172.871Genel Yönetim Giderleri-559.946 -317.181Araştırma ve Geliştirme Giderleri-36.306 -14.057Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler177.598 51.648Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-322.810 -63.214ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.028.297 830.067Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler78.679 15.951Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-48.787 -6.322TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri-4.356 -626Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar14 25.566 169.420FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.079.399 1.008.490Finansman Gelirleri110.618 92.800Finansman Giderleri-168.633 -89.486SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.021.384 1.011.804Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-173.481 -103.296Dönem Vergi (Gideri) Geliri-120.525 -130.307Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-52.956 27.011SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)847.903 908.508DÖNEM KARI (ZARARI)847.903 908.508Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar12.930 3.386Ana Ortaklık Payları834.973 905.122Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar1.317.108 533.728Yabancı Para Çevrim Farkları1.317.108 533.728DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.317.108 533.728TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.165.011 1.442.236Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar12.930 3.386Ana Ortaklık Payları2.152.081 1.438.850http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057350BIST