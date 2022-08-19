***CLKEN*** ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
19.08.2022 20:15
***CLKEN*** ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
108.917 2.114.594 878.783 53.451 1.582.212 4.737.937 12.929 4.750.866
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
1.582.212 -1.582.212 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
533.728 1.438.850 3.386 1.442.236
Dönem Karı (Zararı)
905.122 905.122 3.386 908.508
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
533.728 533.728 533.728
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-174.068 -513.265 -687.333 -4.856 -692.189
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
108.917 2.648.322 704.715 1.122.378 905.122 5.489.454 11.459 5.500.913
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
108.917 4.538.882 837.950 519.676 2.448.053 8.453.478 17.904 8.471.382
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
2.448.053 -2.448.053 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.317.108 2.152.081 12.930 2.165.011
Dönem Karı (Zararı)
834.973 834.973 12.930 847.903
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.317.108 1.317.108 1.317.108
Kar Payları
185.108 -1.334.813 -1.149.705 -5.725 -1.155.430
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
6.609 6.609 6.609
Dönem Sonu Bakiyeler
108.917 5.855.990 1.023.058 1.639.525 834.973 9.462.463 25.109 9.487.572
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-896.077 -427.711
Dönem Karı (Zararı)
847.903 908.508
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
847.903 908.508
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
57.909 -276.922
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 99.603 62.559
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
4.356 625
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 4.356 625
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
78.254 2.023
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
78.254 2.023
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
37.649 -13.859
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-13.859
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
37.649
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
6 -311.866 -192.185
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
6 -311.866 -192.185
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
14 -25.566 -169.420
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
14 -25.566 -169.420
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
173.481 27.013
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
1.998 6.322
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
1.998 6.322
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-2.235.016 -1.160.162
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.368.666 -643.719
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-436.659 -354.262
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.932.007 -289.457
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
-1.187.920 -299.467
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
-1.187.920 -299.467
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-542.022 -208.324
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-1.331.457 -152.853
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
772.624 147.589
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-28.953 9.452
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
801.577 138.137
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
38.776 11.801
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
547.597 229.008
Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
547.597 229.008
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
1.575.910 10.173
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
260.142 -254.370
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-204.637 -306.102
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
464.779 51.732
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.329.204 -528.576
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-356 -3.466
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-133.184 -175.961
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
6 566.667 280.292
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-779.217 -196.309
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
47.666 4.731
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
47.666 4.731
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8,9 -707.386 -98.241
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8,9 -707.386 -98.241
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
6 -119.497 -102.799
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
801.846 229.930
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.173.849 375.117
Kredilerden Nakit Girişleri
1.173.849 375.117
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-350.901 -217.386
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-350.901 -217.386
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
925.844 398.058
Ödenen Temettüler
12 -1.155.430 -313.381
Ödenen Faiz
-1.969 -14.263
Alınan Faiz
3.543 567
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
206.910 1.218
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-873.448 -394.090
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
594.769 533.728
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-278.679 139.638
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.131.303 276.370
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 852.624 416.008
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 852.624 1.131.303
Finansal Yatırımlar
472.951 454.308
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri
4 136.405 137.370
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
336.546 316.938
Ticari Alacaklar
5.527.670 3.574.757
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3,5 2.159.744 1.750.741
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 3.367.926 1.824.016
Diğer Alacaklar
442.762 247.574
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 214.348 139.282
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
228.414 108.292
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
2.223.257 1.035.337
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları
2.223.257 1.035.337
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar
6 802.593 579.102
Stoklar
851.701 309.679
Peşin Ödenmiş Giderler
1.845.698 518.692
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
116.637 91.535
Diğer Dönen Varlıklar
222.129 340.047
ARA TOPLAM
13.358.022 8.282.334
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
13.358.022 8.282.334
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
189.945 145.313
Ticari Alacaklar
366.653 161.201
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3,5 27.656
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 338.997 161.201
Diğer Alacaklar
495.394 378.162
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 266.252 332.808
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
229.142 45.354
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar
6 1.374.423 1.733.218
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
14 2.764.987 2.213.759
Maddi Duran Varlıklar
8 2.230.540 1.392.823
Kullanım Hakkı Varlıkları
67.605 48.961
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 287.205 297.606
Peşin Ödenmiş Giderler
24.935 20.484
Ertelenmiş Vergi Varlığı
597.382 416.103
Diğer Duran Varlıklar
12.479 10.639
İlişkili Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
12.479 10.639
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
8.411.548 6.818.269
TOPLAM VARLIKLAR
21.769.570 15.100.603
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
10 498.060 236.113
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
10 914.677 442.469
Ticari Borçlar
1.955.560 1.182.936
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3,5 22.863 51.816
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 1.932.697 1.131.120
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
74.098 30.737
Diğer Borçlar
1.110.588 188.149
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 981.288 46.930
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
129.300 141.219
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
1.107.033 559.436
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
1.107.033 559.436
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7 3.718.270 2.142.360
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
70.732 91.272
Kısa Vadeli Karşılıklar
246.231 178.066
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 44.027 31.059
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 202.204 147.007
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
335.602 183.683
ARA TOPLAM
10.030.851 5.235.221
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
10.030.851 5.235.221
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
10 1.284.041 883.413
Diğer Borçlar
699.233 473.607
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
699.233 473.607
Uzun Vadeli Karşılıklar
50.550 24.742
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 50.550 24.742
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
217.323 12.238
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.251.147 1.394.000
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
12.281.998 6.629.221
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
9.462.463 8.453.478
Ödenmiş Sermaye
12 108.917 108.917
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
5.855.990 4.538.882
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12 1.023.058 837.950
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.639.525 519.676
Net Dönem Karı veya Zararı
834.973 2.448.053
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
25.109 17.904
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
9.487.572 8.471.382
TOPLAM KAYNAKLAR
21.769.570 15.100.603
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
15 8.477.315 3.728.823
Satışların Maliyeti
-6.707.554 -2.555.952
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.769.761 1.172.871
BRÜT KAR (ZARAR)
1.769.761 1.172.871
Genel Yönetim Giderleri
-559.946 -317.181
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-36.306 -14.057
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
177.598 51.648
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-322.810 -63.214
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.028.297 830.067
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
78.679 15.951
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-48.787 -6.322
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
-4.356 -626
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
14 25.566 169.420
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.079.399 1.008.490
Finansman Gelirleri
110.618 92.800
Finansman Giderleri
-168.633 -89.486
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.021.384 1.011.804
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-173.481 -103.296
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-120.525 -130.307
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-52.956 27.011
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
847.903 908.508
DÖNEM KARI (ZARARI)
847.903 908.508
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
12.930 3.386
Ana Ortaklık Payları
834.973 905.122
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
1.317.108 533.728
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.317.108 533.728
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.317.108 533.728
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.165.011 1.442.236
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
12.930 3.386
Ana Ortaklık Payları
2.152.081 1.438.850
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057350
BIST