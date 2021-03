***CLKEN*** ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***CLKEN*** ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi 22.02.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır (No)

Bildirim İçeriği
Karar Tarihi: 19/03/2019
Genel Kurul Toplantı Türü: Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi: 01.01.2018-31.12.2018
Tarih: 22/03/2019
Saati: 09.30
Adresi: Büyükdere Cad. No.163 Esentepe-Şişli/İstanbul
Gündem: Alınan Kararlar / Görüşülen Konular "Açıklamalar" kısmında yer verilmiştir
Genel Kurul Tescil Tarihi: 25/03/2019

Açıklamalar:
"22.03.2019 ve 25.03.2019 tarihlerinde yayınladığımız bildirimlerde sehven kişisel bilgiler yer aldığı için ilgili bildirimler ekleriyle beraber tekrar yayınlanmıştır."

ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 22/03/2019 TARİHLİ 2018 YILI OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

Çalık Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 2018 yılı olağan genel kurul toplantısı 22/03/2019 tarihinde, saat 09:30'da Büyükdere Cad. No.163 Esentepe-Şişli/İstanbul adresinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 108.917.052,25.-TL'lik sermayesine tekabül eden 10.891.705.225 adet hissenin tamamının temsilen olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece T.T.K.'nun 416. maddesi gereğince toplantıya ait davet ve ilanın yapılmamış olması keyfiyetine hissedarların hiçbirinin itirazı olmadığı ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu tespit edildi.

Şirket Yönetim Kurulu Üyesi Osman Saim Dinç ve Şirket Bağımsız Denetçisi KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. sorumlu denetçisinin toplantıda hazır bulunduğunun anlaşılması üzerine toplantı Osman Saim Dinç tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündeme- Şirket imza yetkililerinin belirlenmesine, Maddesinin eklenmesine ve görüşülmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

1- Toplantı Başkanlığı'na Semih Kutlu Sarısakal, oy toplama memurluğuna Didem Meray ve tutanak yazmanlığına Semra Oğul'un seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

3- 2018 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu, Bağımsız Denetçi raporu Şirket Bağımsız Denetçisi KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. sorumlu denetçisi tarafından okundu ve müzakere edilerek oy birliği ile kabul edildi.

4- 2018 yılı Bilanço ve kar-zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Şirketin TFRS(Türkiye Finansal Raporlama Standartları) mevzuatına uygun olarak hazırlanan bilançosundaki karının T.T.K. ve ana sözleşme gereği ayrılması gereken yasal yedekler haricinde ortaklık sözleşmesi gereği 77.000.000.-TL'nin olağanüstü yedek olarak ayrılmasına kalan karın tamamının şirket hissedarlarına hisseleri oranında dağıtılmasına, yıl sonuna kadar dağıtılabilecek karın ödeme zamanının şirketin nakit pozisyonuna göre belirlenmesi için yönetim kurulunun yetkilendirilmesine oy birliği ile karar verildi.

5- 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi bulundukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, katılan diğer ortakların oy birliği ile ibra edildiler.

6- Yönetim Kurulu Üyeliklerine 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere Büyükdere Cad. No.163 Esentepe, Şişli, İstanbul adresinde bulunan Ahmet Çalık (T.C. Kimlik No. ***), Büyükdere Cad. No.163 Esentepe, Şişli, İstanbul adresinde bulunan Osman Saim Dinç (T.C. Kimlik No. ***) , Büyükdere Cad. No.163 Esentepe, Şişli, İstanbul adresinde bulunan Orhan Geniş (T.C. Kimlik No. ***) ve Büyükdere Cad. No.163 Esentepe, Şişli, İstanbul adresinde bulunan Mustafa Aksoy (T.C. Kimlik No. ***)'un yönetim kurulu üyesi olarak seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

7- Yönetim Kurulu Üyelerinden Ahmet Çalık'a (aylık brüt) 40.000.-TL, Osman Saim Dinç'e (aylık brüt) 15.567.-TL, Sn. Orhan Geniş'e (aylık brüt) 9.200.-TL, Mustafa Aksoy'a (aylık brüt) 2.000.TL ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

8- Yönetim Kurulu Üyelerine, şirket ile yapacakları muameleler hakkında 6102 Sayılı T.T.K.'nın 395.-396. maddeleri gereğince izin ve yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

9- Şirket Kaşesi veya unvanı altında Sn. Ahmet Çalık ve Sn. Osman Saim Dinç'in müşterek imzaları ile Şirket'i sınırsız şekilde temsil ve ilzam etmelerine oy birliği ile karar verildi.

10- Gündemde görüşülecek başka bir konu bulunmadığından toplantı sona erdirildi.

TOPLANTI BAŞKANI: SEMİH KUTLU SARISAKAL
OY TOPLAMA MEMURU: DİDEM MERAY
TUTANAK YAZMANI: SEMRA OĞUL

Şirketimizin 22/03/2019 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı 25/03/2019 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde tescil edilmiştir. Kamuoyuna duyurulur, Saygılarımızla