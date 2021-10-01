Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***CLKEN*** ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

01.10.2021 14:55



***CLKEN*** ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
01/09/2021
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağanüstü (Extraordinary)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
01.01.2021-31.12.2021
Tarih
01/09/2021
Saati
10.00
Adresi
Büyükdere Cad. No.163 Esentepe-Şişli/İstanbul
Gündem
Bağımsız Denetçinin seçilmesi, görev süresinin tespiti ve ücretinin görüşülmesi
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
"Açıklamalar" kısmında yer verilmiştir
Genel Kurul Tescil Tarihi
-
Açıklamalar

             OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ
 
1.     Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın seçimi,
2.     Toplantı Başkanlığı'na imza etme yetkisinin verilmesi,
3.     Faaliyetlerinden dolayı bağımsız denetçinin ibra edilmesi,
4.     Bağımsız Denetçinin seçilmesi, görev süresinin tespiti ve ücretinin görüşülmesi,
5.     Kapanış.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966065


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
15:041.406
Değişim :  -0,06% |  -0,89
Açılış :  1.399  
Önceki Kapanış :  1.406  
En Yüksek
1.406 En Düşük
1.395
BIST En Aktif Hisseler15:02
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GARFA 12,87 4.523.379 % 10,00  
KARYE 17,50 130.624.074 % 9,99  
YAPRK 32,64 21.667.431 % 9,97  
UZERB 31,88 1.049.936 % 9,93  
DIRIT 5,11 358.406 % 9,89  
daha fazla
15:02 Alış Satış %  
Dolar 8,8407 8,8473 % -0,46  
Euro 10,2604 10,2668 % -0,39  
Sterlin 11,9255 11,9853 % -0,05  
Frank 9,4561 9,5131 % -0,41  
Riyal 2,3483 2,3601 % -0,52  
daha fazla
15:02 Alış Satış %  
Altın Ons 1.753 1.753 -3,93  
Altın Gr. 499 499 -2,50  
Cumhuriyet 3.304 3.354 3,00  
Tam 3.289 3.371 3,54  
Yarım 1.589 1.631 1,71  
Çeyrek 797 815 0,86  
Gümüş.Ons 22,32 22,34 0,16  
Gümüş Gr. 6,35 6,35 0,02  
B. Petrol 78,03 78,03 -0,28  
Seans Raporu 15:02
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru