***CLKEN*** ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi
01.10.2021 14:55
***CLKEN*** ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
01/09/2021
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağanüstü (Extraordinary)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
01.01.2021-31.12.2021
Tarih
01/09/2021
Saati
10.00
Adresi
Büyükdere Cad. No.163 Esentepe-Şişli/İstanbul
Gündem
Bağımsız Denetçinin seçilmesi, görev süresinin tespiti ve ücretinin görüşülmesi
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
"Açıklamalar" kısmında yer verilmiştir
Genel Kurul Tescil Tarihi
-
Açıklamalar
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ
1. Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın seçimi,
2. Toplantı Başkanlığı'na imza etme yetkisinin verilmesi,
3. Faaliyetlerinden dolayı bağımsız denetçinin ibra edilmesi,
4. Bağımsız Denetçinin seçilmesi, görev süresinin tespiti ve ücretinin görüşülmesi,
5. Kapanış.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966065
BIST