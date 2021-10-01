***CLKEN*** ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***CLKEN*** ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi01/09/2021Genel Kurul Toplantı TürüOlağanüstü (Extraordinary)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi01.01.2021-31.12.2021Tarih01/09/2021Saati10:00AdresiBüyükdere Cad. No.163 Esentepe-Şişli/İstanbulGündemBağımsız Denetçinin seçilmesi, görev süresinin tespiti ve ücretinin görüşülmesiAlınan Kararlar / Görüşülen Konular"Açıklamalar" kısmında yer verilmiştirGenel Kurul Tescil TarihiAçıklamalarÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN01/09/2021 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU TOPLANTI TUTANAĞIÇalık Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi olağanüstü genel kurul toplantısı 01/09/2021 tarihinde, saat 10:00'da Büyükdere Cad. No.163 Esentepe, Şişli, İstanbul adresinde yapılmıştır.Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 108.917.052,25 TL tutarındaki sermayesine tekabül eden 10.891.705.225 adet hissenin tamamının temsilen olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece 6102 sayılı TTK'nın 416. maddesi gereğince toplantıya ait davet ve ilanın yapılmamış olması keyfiyetine hissedarların hiçbirinin itirazı olmadığı ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu tespit edildi.Şirket Yönetim Kurulu Başkan Vekili Onur Yücekal ve Şirket Bağımsız Denetçisi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. sorumlu denetçisinin toplantıda hazır bulunduğunun anlaşılması üzerine toplantı Onur Yücekal tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.1- Toplantı Başkanlığına Sn. Didem Meray, oy toplama memurluğuna Sn. Semra Oğul'un ve tutanak yazmanlığına Sn. Hakan Rençber'in seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.3- Faaliyetlerinden dolayı Bağımsız Denetçi oybirliği ile ibra edildi.4- 6102 sayılı Ticaret Kanunu uyarınca Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi N27 Orjin Maslak Daire: 54-57-59 Kat: 2-3-4, 34485 Sarıyer/İstanbul adresinde mukim Boğaziçi Kurumlar/4350303260 vergi numaralı Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin bir yıl süreliğine Şirketin bağımsız denetçisi olarak seçilmesine ve söz konusu bağımsız denetçi ile bir sözleşme imzalanmasına ve bağımsız denetçiye verilecek ücretin ise bu sözleşme ile belirlenmesine oy birliği ile karar verildi.5- Gündemde görüşülecek başka bir konu bulunmadığından toplantı sona erdirildi.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966067BIST