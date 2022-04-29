***CLKEN*** ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***CLKEN*** ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi31.03.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi30/03/2022Genel Kurul Toplantı TürüOlağan (Annual)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi01.01.2021-31.12.2021Tarih30/03/2022Saati09.30AdresiBüyükdere Cad. No.163 Esentepe-Şişli/İstanbulGündemAlınan Kararlar / Görüşülen Konular"Açıklamalar" kısmında yer verilmiştir.Genel Kurul Tescil Tarihi29/04/2022AçıklamalarŞirketimizin 30/03/2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı 29/04/2022 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde tescil edilmiştir. Kamuoyuna duyurulur, Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025697BIST