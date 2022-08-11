***CLKEN*** ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***CLKEN*** ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi10/08/2022Genel Kurul Toplantı TürüOlağanüstü (Extraordinary)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi01.01.2022-31.12.2022Tarih18/08/2022Saati10.00AdresiBüyükdere Cad. N163 Esentepe-Şişli / İstanbulGündemOlağanüstü Genel Kurul Düzenlemesi HakkındaAlınan Kararlar / Görüşülen KonularAçıklamalar kısmında yer verilmiştir.Genel Kurul Tescil TarihiAçıklamalarOLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ1. Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın seçimi,2. Toplantı Başkanlığı'na imza etme yetkisinin verilmesi,3. Faaliyetlerinden dolayı bağımsız denetçinin ibra edilmesi,4. Bağımsız Denetçinin seçilmesi, görev süresinin tespiti ve ücretinin görüşülmesi,5. Kapanış.Toplantıya katılan yönetim kurulu üyeleri oy birliği ile karar vermiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054464BIST