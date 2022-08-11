***CLKEN*** ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi
11.08.2022 10:36
***CLKEN*** ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )
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Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
10/08/2022
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağanüstü (Extraordinary)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
01.01.2022-31.12.2022
Tarih
18/08/2022
Saati
10.00
Adresi
Büyükdere Cad. N163 Esentepe-Şişli / İstanbul
Gündem
Olağanüstü Genel Kurul Düzenlemesi Hakkında
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
Açıklamalar kısmında yer verilmiştir.
Genel Kurul Tescil Tarihi
-
Açıklamalar
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ
1. Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın seçimi,
2. Toplantı Başkanlığı'na imza etme yetkisinin verilmesi,
3. Faaliyetlerinden dolayı bağımsız denetçinin ibra edilmesi,
4. Bağımsız Denetçinin seçilmesi, görev süresinin tespiti ve ücretinin görüşülmesi,
5. Kapanış.
Toplantıya katılan yönetim kurulu üyeleri oy birliği ile karar vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054467
BIST