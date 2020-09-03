***CLKEN*** ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi
03.09.2020 13:25
***CLKEN*** ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi )
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İhraç Belgesi
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Açıklamalar
Çalık Enerji San.ve Tic. A.Ş.'nin 750.000.000 TL'ye kadar nominal değerli, yurt içinde, halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satılmak amacıyla ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin olarak başvurumuz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27/08/2020 tarih ve 53/1075 sayılı kararı ile onaylanmış ve Kurul'un 2020/52 sayılı bülteninde yayımlanmıştır. Tarafımıza tebliğ edilen İhraç Belgesi ve Eki, Başvuru Formu ve 31 Aralık 2019 tarihli Bağımsız Denetim Raporuna ekte yer verilmiştir.
Kamuoyuna duyurulur,
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873105
BIST
16:141.079
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -5,23
|Açılış
|: 1.086
|
|Önceki Kapanış
|: 1.084
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1.091
En Düşük
1.074
16:147,4492
En Yüksek
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|: 0,90%
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|Açılış
|: 7,4600
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|Önceki Kapanış
|: 7,4100
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7,4518
En Düşük
7,3591
16:148,8245
En Yüksek
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|: 0,81%
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|Açılış
|: 8,8050
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|Önceki Kapanış
|: 8,7500
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8,8308
En Düşük
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16:14463,23
En Yüksek
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|: 0,44%
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|Açılış
|: 463,23
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|Önceki Kapanış
|: 461,22
|
464,00
En Düşük
458,28
BIST En Aktif Hisseler16:14
|ADEL
|19,36
|53.907.510
|% 10,00
|
|HATEK
|11,77
|20.553.337
|% 10,00
|
|DGATE
|10,78
|32.522.407
|% 10,00
|
|ARMDA
|42,90
|13.328.437
|% 10,00
|
|PKENT
|1.244,40
|4.265.083
|% 10,00
|
|KENT
|458,50
|1.845.004
|% -9,99
|
|IZMDC
|20,58
|3.525.663
|% -9,97
|
|ISKUR
|300.001,90
|900.004
|% -9,91
|
|BURVA
|60,50
|1.268.939
|% -7,21
|
|DOGUB
|3,97
|111.402.081
|% -6,81
|
|GSRAY
|3,63
|1.217.952.191
|% 4,31
|
|ASELS
|17,01
|966.199.459
|% 2,47
|
|TSPOR
|5,71
|889.298.966
|% 3,25
|
|BJKAS
|3,49
|780.935.634
|% 2,35
|
|FENER
|33,02
|607.684.420
|% 6,45
|
|GSRAY
|3,63
|1.217.952.191
|% 4,31
|
|BJKAS
|3,49
|780.935.634
|% 2,35
|
|EKGYO
|1,73
|324.299.766
|% -2,26
|
|TSPOR
|5,71
|889.298.966
|% 3,25
|
|YKBNK
|2,03
|236.697.455
|% -0,98
|
|16:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4429
|7,4492
|% 0,90
|
|Euro
|8,8175
|8,8245
|% 0,81
|
|Sterlin
|9,8493
|9,8987
|% 0,23
|
|Frank
|8,1433
|8,1924
|% 0,88
|
|Riyal
|1,9799
|1,9898
|% 0,90
|
|16:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.937
|1.938
|-5,41
|
|Altın Gr.
|463
|463
|1,93
|
|Cumhuriyet
|3.074
|3.121
|6,00
|
|Tam
|3.060
|3.138
|6,35
|
|Yarım
|1.479
|1.518
|3,07
|
|Çeyrek
|742
|759
|1,54
|
|Gümüş.Ons
|27,16
|27,20
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|-0,04
|
|B. Petrol
|43,41
|43,41
|-1,02
|