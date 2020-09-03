***CLKEN*** ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi









***CLKEN*** ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarÇalık Enerji San.ve Tic. A.Ş.'nin 750.000.000 TL'ye kadar nominal değerli, yurt içinde, halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satılmak amacıyla ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin olarak başvurumuz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27/08/2020 tarih ve 53/1075 sayılı kararı ile onaylanmış ve Kurul'un 2020/52 sayılı bülteninde yayımlanmıştır. Tarafımıza tebliğ edilen İhraç Belgesi ve Eki, Başvuru Formu ve 31 Aralık 2019 tarihli Bağımsız Denetim Raporuna ekte yer verilmiştir.Kamuoyuna duyurulur,Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873105BIST