***CLKEN*** ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi
02.10.2023 18:27
***CLKEN*** ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi )
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İhraç Belgesi
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Açıklamalar
Şirketimiz Çalık Enerji San. ve Tic. A.Ş.'nin 750.000.000 TL nominal tutara kadar, yurt içinde, halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satılmak amacıyla ihraç edilebilecek borçlanma araçlarına ilişkin başvurusu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28/09/2023 tarih ve 57/1205 sayılı kararı ile onaylanmış ve Kurul'un 2023/58 sayılı bülteninde yayımlanmıştır. İhraç Belgesi Başvuru Formu, 30 Haziran 2023 tarihli Bağımsız Denetim Raporu ve tarafımıza tebliğ edilen İhraç Belgesi ve Eki ekte yer almaktadır.
Kamuoyuna duyurulur,
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198781
BIST
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18:058.487
En Düşük
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|: 1,82%
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|AKFYE
|19,91
|1.733.915.543
|% 10,00
|
|BFREN
|6.739,90
|22.457.347
|% 10,00
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|FENER
|112,20
|782.915.662
|% 10,00
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|KONYA
|5.826,70
|59.106.045
|% 10,00
|
|FMIZP
|207,90
|40.146.974
|% 10,00
|
|ISBTR
|311.547,60
|1.557.738
|% -10,00
|
|EUYO
|14,42
|8.463.949
|% -9,99
|
|QNBFL
|658,70
|16.662.855
|% -9,99
|
|QNBFB
|363,60
|9.386.698
|% -9,98
|
|USAK
|12,77
|148.040.058
|% -9,56
|
|THYAO
|253,40
|15.553.874.739
|% 4,49
|
|SISE
|55,75
|6.939.687.631
|% 2,01
|
|YKBNK
|18,73
|5.513.708.722
|% 1,46
|
|TUPRS
|157,30
|5.034.227.428
|% -1,07
|
|EREGL
|44,78
|4.859.207.071
|% 0,58
|
|EKGYO
|8,40
|4.234.348.740
|% 3,96
|
|ZOREN
|6,27
|2.957.019.247
|% 10,00
|
|YKBNK
|18,73
|5.513.708.722
|% 1,46
|
|ALBRK
|4,33
|862.747.676
|% 3,59
|
|SKBNK
|6,59
|1.277.784.845
|% 4,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,4460
|27,4522
|% 0,25
|
|Euro
|28,8471
|28,8679
|% -0,48
|
|Sterlin
|33,2081
|33,3747
|% -0,27
|
|Frank
|29,7956
|29,9751
|% 0,00
|
|Riyal
|7,2994
|7,3360
|% 0,28
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.833
|1.833
|-15,87
|
|Altın Gr.
|1.617
|1.618
|-10,04
|
|Cumhuriyet
|11.049
|11.216
|-74,00
|
|Tam
|10.807
|10.940
|-148,00
|
|Yarım
|5.420
|5.493
|-74,00
|
|Çeyrek
|2.702
|2.746
|-37,00
|
|Gümüş.Ons
|21,24
|21,27
|-0,93
|
|Gümüş Gr.
|18,78
|18,81
|-0,75
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|B. Petrol
|91,05
|91,05
|-1,15
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