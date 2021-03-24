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***CLKEN*** ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Bildirimi

24.03.2021 16:54



***CLKEN*** ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Bildirimi )

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Türkçe
Kar Payı İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.03.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
19/03/2019
Dağıtılacak Kar Payının Hesap Dönemi
01.01.2018-31.12.2018
Dağıtılacak Toplam Brüt Kar Payı (TL)
1234131385,26
1 TL Nominal Değerli Beher Paya Dağıtılacak Kar Payı

Brüt (TL)
11,33
Net (TL)
11,33
Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi

Açıklamalar

22.03.2019 tarihinde yapılan bildirimde sehven kişisel bilgilere yer verildiği için, ilgili bildirim ekleriyle beraber kişisel bilgiler içermeyecek şekilde yeniden yayınlanmıştır.
2018 yılı Bilanço ve kar-zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Şirketin TFRS(Türkiye Finansal Raporlama Standartları) mevzuatına uygun olarak hazırlanan bilançosundaki  karının T.T.K. ve ana sözleşme gereği ayrılması gereken yasal yedekler haricinde ortaklık sözleşmesi gereği 77.000.000.-TL'nin olağanüstü yedek olarak ayrılmasına kalan karın tamamının şirket hissedarlarına hisseleri oranında dağıtılmasına, yıl sonuna kadar dağıtılabilecek karın ödeme zamanının şirketin nakit pozisyonuna göre belirlenmesi için yönetim kurulunun yetkilendirilmesine oy birliği ile karar verildi.
Kamuoyuna duyurulur,
Saygılarımızla





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920202


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Yarım 1.404 1.442 8,19  
Çeyrek 704 721 4,10  
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