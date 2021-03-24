***CLKEN*** ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Bildirimi









***CLKEN*** ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKar Payı İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi22.03.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi19/03/2019Dağıtılacak Kar Payının Hesap Dönemi01.01.2018-31.12.2018Dağıtılacak Toplam Brüt Kar Payı (TL)1234131385,261 TL Nominal Değerli Beher Paya Dağıtılacak Kar PayıBrüt (TL)11,33Net (TL)11,33Nakit Kar Payı Dağıtım TarihiAçıklamalar22.03.2019 tarihinde yapılan bildirimde sehven kişisel bilgilere yer verildiği için, ilgili bildirim ekleriyle beraber kişisel bilgiler içermeyecek şekilde yeniden yayınlanmıştır.2018 yılı Bilanço ve kar-zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Şirketin TFRS(Türkiye Finansal Raporlama Standartları) mevzuatına uygun olarak hazırlanan bilançosundaki karının T.T.K. ve ana sözleşme gereği ayrılması gereken yasal yedekler haricinde ortaklık sözleşmesi gereği 77.000.000.-TL'nin olağanüstü yedek olarak ayrılmasına kalan karın tamamının şirket hissedarlarına hisseleri oranında dağıtılmasına, yıl sonuna kadar dağıtılabilecek karın ödeme zamanının şirketin nakit pozisyonuna göre belirlenmesi için yönetim kurulunun yetkilendirilmesine oy birliği ile karar verildi.Kamuoyuna duyurulur,Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920202BIST