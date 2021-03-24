***CLKEN*** ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Bildirimi
24.03.2021 16:54
***CLKEN*** ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Bildirimi )
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Türkçe
Kar Payı İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.03.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
19/03/2019
Dağıtılacak Kar Payının Hesap Dönemi
01.01.2018-31.12.2018
Dağıtılacak Toplam Brüt Kar Payı (TL)
1234131385,26
1 TL Nominal Değerli Beher Paya Dağıtılacak Kar Payı
Brüt (TL)
11,33
Net (TL)
11,33
Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi
Açıklamalar
22.03.2019 tarihinde yapılan bildirimde sehven kişisel bilgilere yer verildiği için, ilgili bildirim ekleriyle beraber kişisel bilgiler içermeyecek şekilde yeniden yayınlanmıştır.
2018 yılı Bilanço ve kar-zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Şirketin TFRS(Türkiye Finansal Raporlama Standartları) mevzuatına uygun olarak hazırlanan bilançosundaki karının T.T.K. ve ana sözleşme gereği ayrılması gereken yasal yedekler haricinde ortaklık sözleşmesi gereği 77.000.000.-TL'nin olağanüstü yedek olarak ayrılmasına kalan karın tamamının şirket hissedarlarına hisseleri oranında dağıtılmasına, yıl sonuna kadar dağıtılabilecek karın ödeme zamanının şirketin nakit pozisyonuna göre belirlenmesi için yönetim kurulunun yetkilendirilmesine oy birliği ile karar verildi.
Kamuoyuna duyurulur,
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920202
BIST
16:561.416
En Yüksek
|Değişim
|: 2,80%
|| 38,54
|Açılış
|: 1.377
|
|Önceki Kapanış
|: 1.377
|
1.422
En Düşük
1.372
16:567,9096
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0304
|Açılış
|: 7,8950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8750
|
8,0444
En Düşük
7,8310
16:569,4123
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -0,0491
|Açılış
|: 9,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3450
|
9,5332
En Düşük
9,2761
16:56440,60
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,33
|Açılış
|: 440,60
|
|Önceki Kapanış
|: 440,94
|
447,20
En Düşük
435,67
BIST En Aktif Hisseler16:56
|PEKGY
|2,20
|56.446.913
|% 10,00
|
|AYGAZ
|15,51
|44.221.161
|% 10,00
|
|PRZMA
|5,39
|6.729.099
|% 10,00
|
|KONYA
|1.171,60
|67.039.955
|% 10,00
|
|ISGSY
|18,70
|6.091.464
|% 10,00
|
|GSRAY
|3,65
|442.204.261
|% -3,44
|
|EMKEL
|2,60
|8.543.231
|% -1,89
|
|BJKAS
|5,85
|242.897.676
|% -1,52
|
|AVHOL
|8,94
|7.623.072
|% -1,32
|
|EMNIS
|24,74
|421.656
|% -1,28
|
|GARAN
|7,25
|6.215.564.397
|% 0,83
|
|SASA
|48,00
|1.322.379.115
|% 9,99
|
|FROTO
|211,00
|827.858.407
|% 3,90
|
|SISE
|7,29
|803.364.307
|% 3,11
|
|AKBNK
|4,95
|802.181.215
|% 3,13
|
|GARAN
|7,25
|6.215.564.397
|% 0,83
|
|TSKB
|1,45
|321.036.131
|% 5,07
|
|YKBNK
|2,25
|501.303.259
|% 2,74
|
|SKBNK
|1,20
|226.364.628
|% 8,11
|
|EKGYO
|1,91
|314.383.448
|% 3,24
|
|16:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9055
|7,9096
|% -0,38
|
|Euro
|9,3732
|9,4123
|% -0,52
|
|Sterlin
|10,8266
|10,8809
|% -0,56
|
|Frank
|8,4272
|8,4780
|% -0,48
|
|Riyal
|2,1064
|2,1170
|% -0,21
|
|16:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.730
|1.731
|3,45
|
|Altın Gr.
|441
|441
|0,24
|
|Cumhuriyet
|2.921
|2.965
|16,00
|
|Tam
|2.906
|2.981
|16,92
|
|Yarım
|1.404
|1.442
|8,19
|
|Çeyrek
|704
|721
|4,10
|
|Gümüş.Ons
|25,21
|25,24
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,43
|0,03
|
|B. Petrol
|62,77
|62,77
|1,98
|
Seans Raporu
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