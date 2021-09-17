***CLKEN*** ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***CLKEN*** ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi17.09.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarJCR Avrasya Derecelendirme A.Ş., şirketimiz Çalık Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. 'nin Uzun Vadeli Ulusal Notunu "AA- (Trk) / (Stabil Görünüm)", Kısa Vadeli Ulusal Notu'nu ise "A-1+ (Trk) / (Stabil Görünüm)" olarak belirlemiştir.Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Notlarını "BB / (Stabil Görünüm)" olarak belirlemiştir.Kamuoyuna duyurulur, Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964280BIST