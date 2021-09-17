***CLKEN*** ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
17.09.2021 15:49
***CLKEN*** ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.09.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş., şirketimiz Çalık Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. 'nin Uzun Vadeli Ulusal Notunu "AA- (Trk) / (Stabil Görünüm)", Kısa Vadeli Ulusal Notu'nu ise "A-1+ (Trk) / (Stabil Görünüm)" olarak belirlemiştir.
Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Notlarını "BB / (Stabil Görünüm)" olarak belirlemiştir.
Kamuoyuna duyurulur, Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964280
BIST
15:361.426
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 7,49
|Açılış
|: 1.424
|
|Önceki Kapanış
|: 1.418
|
1.426
En Düşük
1.415
15:368,5977
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,0719
|Açılış
|: 8,5650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5100
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8,6180
En Düşük
8,5060
15:3610,1326
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0737
|Açılış
|: 10,0850
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|Önceki Kapanış
|: 9,9950
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10,1698
En Düşük
10,0237
15:36486,25
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 5,73
|Açılış
|: 486,25
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|Önceki Kapanış
|: 480,52
|
488,34
En Düşük
480,15
BIST En Aktif Hisseler15:36
|TEZOL
|18,44
|12.599.296
|% 9,96
|
|GARFA
|10,28
|5.314.116
|% 9,95
|
|UNLU
|5,94
|100.583.250
|% 8,39
|
|KLNMA
|23,84
|1.722.137
|% 7,68
|
|HURGZ
|2,39
|48.694.905
|% 7,17
|
|ISKPL
|7,21
|260.384.286
|% -9,99
|
|IHGZT
|1,05
|64.317.595
|% -9,48
|
|KTSKR
|66,00
|21.730.651
|% -8,46
|
|BASCM
|9,80
|143.381
|% -6,67
|
|TACTR
|25,48
|250.779
|% -6,67
|
|THYAO
|12,74
|1.150.188.103
|% 2,17
|
|GARAN
|9,50
|798.153.603
|% 0,00
|
|YEOTK
|52,45
|401.098.224
|% 1,25
|
|TUPRS
|109,30
|341.775.553
|% 1,11
|
|YKBNK
|2,48
|330.608.263
|% 0,40
|
|YKBNK
|2,48
|330.608.263
|% 0,40
|
|THYAO
|12,74
|1.150.188.103
|% 2,17
|
|GARAN
|9,50
|798.153.603
|% 0,00
|
|IHGZT
|1,05
|64.317.595
|% -9,48
|
|KRDMD
|6,82
|300.466.407
|% -0,73
|
|15:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5945
|8,5977
|% 0,84
|
|Euro
|10,1262
|10,1326
|% 0,73
|
|Sterlin
|11,8328
|11,8922
|% 0,96
|
|Frank
|9,2297
|9,2853
|% 0,88
|
|Riyal
|2,2861
|2,2976
|% 0,90
|
|15:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.756
|1.756
|2,04
|
|Altın Gr.
|486
|486
|5,73
|
|Cumhuriyet
|3.220
|3.269
|29,00
|
|Tam
|3.202
|3.283
|27,44
|
|Yarım
|1.548
|1.588
|13,28
|
|Çeyrek
|776
|794
|6,63
|
|Gümüş.Ons
|22,79
|22,83
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,31
|6,32
|0,04
|
|B. Petrol
|75,45
|75,45
|-0,22
|