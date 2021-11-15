***CLKEN*** ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.11.2021 13:49
***CLKEN*** ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin iştiraki olan Doğu Aras Enerji Yatırımları A.Ş. 6.700.000 adet hissesi 110 TL fiyat ile halka arz edilmiştir.
Kamuoyuna duyurulur, Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977709
BIST
14:531.705
En Yüksek
|Değişim
|: 4,03%
|| 66,09
|Açılış
|: 1.672
|
|Önceki Kapanış
|: 1.639
|
1.711
En Düşük
1.672
14:5310,0146
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0150
|Açılış
|: 10,0030
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9880
|
10,0505
En Düşük
9,9378
14:5311,4730
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0205
|Açılış
|: 11,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 11,4250
|
11,5209
En Düşük
11,4087
14:53600,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,05
|Açılış
|: 600,00
|
|Önceki Kapanış
|: 599,97
|
603,01
En Düşük
593,46
BIST En Aktif Hisseler14:53
|DOBUR
|123,70
|23.957.845
|% 9,96
|
|AKBNK
|6,97
|1.144.571.691
|% 9,94
|
|GARAN
|11,63
|156.772.993
|% 9,92
|
|ISCTR
|6,99
|878.375.553
|% 9,91
|
|TACTR
|30,22
|2.999.415
|% 9,89
|
|OYLUM
|8,76
|28.229.301
|% -9,97
|
|ADESE
|1,12
|540.462.738
|% -8,20
|
|PENTA
|179,90
|18.054.953
|% -7,89
|
|SUMAS
|95,05
|298.516
|% -6,81
|
|VAKFN
|6,02
|123.236.834
|% -5,64
|
|THYAO
|18,10
|1.856.495.313
|% 1,57
|
|PETKM
|7,88
|1.489.225.011
|% 3,01
|
|AKBNK
|6,97
|1.144.571.691
|% 9,94
|
|KRDMD
|7,74
|1.053.358.094
|% 3,06
|
|SISE
|9,91
|1.038.000.581
|% 3,66
|
|ADESE
|1,12
|540.462.738
|% -8,20
|
|SKBNK
|1,24
|542.785.481
|% 7,83
|
|TSKB
|1,70
|703.628.093
|% 7,59
|
|YKBNK
|3,39
|936.171.721
|% 9,71
|
|PETKM
|7,88
|1.489.225.011
|% 3,01
|
|14:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,0138
|10,0146
|% 0,15
|
|Euro
|11,4662
|11,4730
|% 0,18
|
|Sterlin
|13,4141
|13,4813
|% 0,25
|
|Frank
|10,8403
|10,9056
|% 0,20
|
|Riyal
|2,6621
|2,6754
|% 0,14
|
|14:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.863
|1.864
|-2,54
|
|Altın Gr.
|599
|600
|-0,38
|
|Cumhuriyet
|3.961
|4.021
|-1,00
|
|Tam
|3.946
|4.045
|3,47
|
|Yarım
|1.907
|1.957
|1,68
|
|Çeyrek
|957
|978
|0,84
|
|Gümüş.Ons
|25,20
|25,24
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|8,10
|8,12
|-0,02
|
|B. Petrol
|80,89
|80,89
|-1,28
|
Seans Raporu
14:53
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-
15:03XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 88, 63 artarak (% 4.98 ) 1, 869
-
15:03XU100
Endeks 1, 708 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 4, 25 üstünde . İşlem hacmi 23, 483.00 milyon TL de
-
15:03VAKBN
Yüzde 9.78 oranında artışla 4.04 lira fiyatla işlem gören hissede 168, 911, 126 adet işlem
-
15:02KCHOL
Yüzde 8.87 oranında artışla 28.72 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 631, 980 adet işlem
-
15:00KCHOL
Yüzde 9.10 oranında artışla 28.78 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 579, 751 adet işlem