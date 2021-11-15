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***CLKEN*** ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

15.11.2021 13:49
***CLKEN*** ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***CLKEN*** ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin iştiraki olan Doğu Aras Enerji Yatırımları A.Ş. 6.700.000 adet hissesi 110 TL fiyat ile halka arz edilmiştir.
Kamuoyuna duyurulur, Saygılarımızla.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977709


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DOBUR 123,70 23.957.845 % 9,96  
AKBNK 6,97 1.144.571.691 % 9,94  
GARAN 11,63 156.772.993 % 9,92  
ISCTR 6,99 878.375.553 % 9,91  
TACTR 30,22 2.999.415 % 9,89  
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Dolar 10,0138 10,0146 % 0,15  
Euro 11,4662 11,4730 % 0,18  
Sterlin 13,4141 13,4813 % 0,25  
Frank 10,8403 10,9056 % 0,20  
Riyal 2,6621 2,6754 % 0,14  
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14:53 Alış Satış %  
Altın Ons 1.863 1.864 -2,54  
Altın Gr. 599 600 -0,38  
Cumhuriyet 3.961 4.021 -1,00  
Tam 3.946 4.045 3,47  
Yarım 1.907 1.957 1,68  
Çeyrek 957 978 0,84  
Gümüş.Ons 25,20 25,24 -0,09  
Gümüş Gr. 8,10 8,12 -0,02  
B. Petrol 80,89 80,89 -1,28  
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