***CLKEN*** ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***CLKEN*** ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar30 Haziran 2021 tarihli Bağımsız Denetim Raporuna ekte yer verilmiştir.Kamuoyuna duyurulur,Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027691BIST