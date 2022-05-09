***CLKEN*** ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.05.2022 11:30
***CLKEN*** ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
30 Haziran 2021 tarihli Bağımsız Denetim Raporuna ekte yer verilmiştir.
Kamuoyuna duyurulur,
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027691
BIST
14:272.449
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -9,27
|Açılış
|: 2.462
|
|Önceki Kapanış
|: 2.459
|
2.481
En Düşük
2.442
14:2715,0354
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0904
|Açılış
|: 15,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 15,0450
|
15,0405
En Düşük
14,9241
14:2715,8639
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0897
|Açılış
|: 15,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8450
|
15,8660
En Düşük
15,7132
14:27898,63
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -6,58
|Açılış
|: 898,63
|
|Önceki Kapanış
|: 905,21
|
907,59
En Düşük
894,98
BIST En Aktif Hisseler14:27
|YBTAS
|20.900,00
|1.159.702
|% 10,00
|
|BOSSA
|52,50
|16.973.448
|% 9,97
|
|UFUK
|41,72
|1.749.757
|% 9,96
|
|EMNIS
|24,76
|1.070.901
|% 9,95
|
|BRKSN
|9,84
|2.726.948
|% 9,94
|
|DEVA
|36,22
|113.941.359
|% -8,63
|
|AYES
|21,26
|383.639
|% -5,26
|
|KUYAS
|6,18
|18.251.353
|% -4,92
|
|ALGYO
|35,88
|48.639.099
|% -4,52
|
|DAGHL
|20,00
|2.187.554
|% -4,49
|
|THYAO
|42,40
|2.511.576.964
|% 0,05
|
|KRDMD
|16,07
|2.144.951.826
|% 3,81
|
|SISE
|19,48
|1.794.495.668
|% 0,46
|
|EREGL
|33,06
|1.314.771.621
|% 0,36
|
|TUPRS
|244,30
|1.287.682.461
|% -4,27
|
|EKGYO
|2,66
|579.220.075
|% -1,12
|
|KRDMD
|16,07
|2.144.951.826
|% 3,81
|
|YKBNK
|4,77
|574.137.881
|% -1,45
|
|KARSN
|5,54
|555.701.233
|% 1,84
|
|SISE
|19,48
|1.794.495.668
|% 0,46
|
|14:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,0185
|15,0354
|% 0,60
|
|Euro
|15,8417
|15,8639
|% 0,57
|
|Sterlin
|18,4906
|18,5833
|% 0,59
|
|Frank
|15,0865
|15,1774
|% 0,24
|
|Riyal
|3,9964
|4,0164
|% 0,63
|
|14:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.860
|1.860
|-23,38
|
|Altın Gr.
|898
|898
|-6,95
|
|Cumhuriyet
|6.057
|6.149
|-55,00
|
|Tam
|6.027
|6.180
|-55,17
|
|Yarım
|2.913
|2.989
|-26,69
|
|Çeyrek
|1.461
|1.495
|-13,34
|
|Gümüş.Ons
|21,78
|21,81
|-0,56
|
|Gümüş Gr.
|10,52
|10,54
|-0,22
|
|B. Petrol
|110
|110
|-2,44
|
Seans Raporu
14:27
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14:41CRDFA
Yüzde -4.20 oranında düşüşle 2.74 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 992, 105 adet işlem
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14:40BJKAS
Yüzde -3.50 oranında düşüşle 3.86 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 471, 184 adet işlem
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14:39
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TUPRS, TTKOM, SAHOL
-
14:39
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KRDMD, TCELL, KOZAA
-
14:39XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -8, 7 kaybederek (% -0.40 ) 2, 192