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***CLKEN*** ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

14.07.2021 13:04



***CLKEN*** ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Tahvil İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 04.08.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 750.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 13.07.2023
Vade (Gün Sayısı) 727
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSCLKE72317
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışın Tamamlanma Tarihi 13.07.2021
Vade Başlangıç Tarihi 16.07.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 150.000.000
Kupon Sayısı 8

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarih
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
13:161.366
Değişim :  1,43% |  19,21
Açılış :  1.349  
Önceki Kapanış :  1.347  
En Yüksek
1.367 En Düşük
1.349
BIST En Aktif Hisseler13:16
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KRTEK 8,37 12.412.899 % 9,99  
BLCYT 18,12 30.357.158 % 8,24  
DITAS 14,33 10.341.192 % 8,23  
SNKRN 28,00 330.319 % 7,69  
EDIP 3,72 37.310.298 % 7,20  
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13:16 Alış Satış %  
Dolar 8,6192 8,6221 % 0,03  
Euro 10,1628 10,1721 % 0,08  
Sterlin 11,9168 11,9766 % 0,39  
Frank 9,3476 9,4039 % 0,04  
Riyal 2,2933 2,3048 % 0,09  
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13:16 Alış Satış %  
Altın Ons 1.814 1.814 6,62  
Altın Gr. 503 503 2,24  
Cumhuriyet 3.330 3.380 14,00  
Tam 3.314 3.398 15,70  
Yarım 1.602 1.644 7,59  
Çeyrek 803 822 3,80  
Gümüş.Ons 26,08 26,12 0,10  
Gümüş Gr. 7,22 7,23 0,03  
B. Petrol 75,88 75,88 -0,61  
Seans Raporu 13:16
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