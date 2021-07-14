***CLKEN*** ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
14.07.2021 13:04
***CLKEN*** ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Tahvil İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 04.08.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 750.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 13.07.2023
Vade (Gün Sayısı) 727
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSCLKE72317
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışın Tamamlanma Tarihi 13.07.2021
Vade Başlangıç Tarihi 16.07.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 150.000.000
Kupon Sayısı 8
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarih
13:161.366
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 19,21
|Açılış
|: 1.349
|
|Önceki Kapanış
|: 1.347
|
1.367
En Düşük
1.349
13:168,6221
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0028
|Açılış
|: 8,6180
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5950
|
8,6484
En Düşük
8,6062
13:1610,1721
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0079
|Açılış
|: 10,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1500
|
10,2002
En Düşük
10,1397
13:16503,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 2,38
|Açılış
|: 503,17
|
|Önceki Kapanış
|: 500,97
|
504,58
En Düşük
499,70
BIST En Aktif Hisseler13:16
|KRTEK
|8,37
|12.412.899
|% 9,99
|
|BLCYT
|18,12
|30.357.158
|% 8,24
|
|DITAS
|14,33
|10.341.192
|% 8,23
|
|SNKRN
|28,00
|330.319
|% 7,69
|
|EDIP
|3,72
|37.310.298
|% 7,20
|
|TKURU
|202,20
|749.785
|% -5,95
|
|DENGE
|1,10
|582.390
|% -4,35
|
|BANVT
|60,70
|1.460.819
|% -3,96
|
|BASCM
|11,50
|59.459
|% -3,36
|
|UZERB
|35,62
|40.001
|% -2,94
|
|SASA
|30,04
|971.653.128
|% 6,00
|
|GARAN
|8,48
|592.318.066
|% 0,36
|
|THYAO
|13,15
|366.414.065
|% 0,38
|
|KRDMD
|7,27
|230.146.493
|% 2,54
|
|YKBNK
|2,31
|203.187.315
|% 1,76
|
|PEKGY
|1,00
|107.830.505
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,31
|203.187.315
|% 1,76
|
|GARAN
|8,48
|592.318.066
|% 0,36
|
|EKGYO
|1,81
|61.723.378
|% 1,12
|
|PETKM
|5,32
|180.589.849
|% 1,53
|
|13:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6192
|8,6221
|% 0,03
|
|Euro
|10,1628
|10,1721
|% 0,08
|
|Sterlin
|11,9168
|11,9766
|% 0,39
|
|Frank
|9,3476
|9,4039
|% 0,04
|
|Riyal
|2,2933
|2,3048
|% 0,09
|
|13:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.814
|6,62
|
|Altın Gr.
|503
|503
|2,24
|
|Cumhuriyet
|3.330
|3.380
|14,00
|
|Tam
|3.314
|3.398
|15,70
|
|Yarım
|1.602
|1.644
|7,59
|
|Çeyrek
|803
|822
|3,80
|
|Gümüş.Ons
|26,08
|26,12
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|7,22
|7,23
|0,03
|
|B. Petrol
|75,88
|75,88
|-0,61
|