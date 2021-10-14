Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***CLKEN*** ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

14.10.2021 17:14



***CLKEN*** ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRSCLKE72317 ISIN Kodlu Tahvile İlişkin 1. kupon faiz oranı bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 04.08.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 750.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 13.07.2023
Vade (Gün Sayısı) 727
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSCLKE72317
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışın Tamamlanma Tarihi 13.07.2021
Vade Başlangıç Tarihi 16.07.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 150.000.000
Kupon Sayısı 8

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 15.10.2021 14.10.2021 15.10.2021 5,6093 22,4988 24,4713
2 14.01.2022 13.01.2022 14.01.2022
3 15.04.2022 14.04.2022 15.04.2022
4 14.07.2022 13.07.2022 14.07.2022
5 13.10.2022 12.10.2022 13.10.2022
6 12.01.2023 11.01.2023 12.01.2023
7 13.04.2023 12.04.2023 13.04.2023
8 13.07.2023 12.07.2023 13.07.2023
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 13.07.2023 12.07.2023 13.07.2023

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
TRSCLKE72317 ISIN Kodlu Tahvile İlişkin 1. kupon faiz oranı bildirimi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970859


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.412
Değişim :  -0,13% |  -1,79
Açılış :  1.412  
Önceki Kapanış :  1.414  
En Yüksek
1.422 En Düşük
1.408
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
RAYSG 10,34 5.575.283 % 10,00  
LUKSK 54,45 3.386.572 % 10,00  
CEOEM 9,81 58.870.187 % 9,98  
KZBGY 31,76 194.982.769 % 9,97  
MERIT 26,50 38.051.757 % 9,96  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 9,1809 9,1873 % 1,21  
Euro 10,6598 10,6672 % 1,17  
Sterlin 12,5375 12,6004 % 1,36  
Frank 9,9128 9,9725 % 1,25  
Riyal 2,4428 2,4550 % 1,19  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.797 1.797 4,03  
Altın Gr. 531 531 7,27  
Cumhuriyet 3.506 3.559 54,00  
Tam 3.488 3.576 55,73  
Yarım 1.686 1.730 26,96  
Çeyrek 846 865 13,48  
Gümüş.Ons 23,35 23,39 0,27  
Gümüş Gr. 6,89 6,90 0,15  
B. Petrol 83,78 83,78 0,60  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru