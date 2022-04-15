***CLKEN*** ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
15.04.2022 17:04
12.07.2023 13.07.2023
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 13.07.2023 12.07.2023 13.07.2023
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. AA- 17.09.2021 Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Ek Açıklamalar
TRSCLKE72317 ISIN Kodlu Tahvile İlişkin 3. kupon ödemesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021161
BIST
17:532.494
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 18,11
|Açılış
|: 2.475
|
|Önceki Kapanış
|: 2.475
|
2.497
En Düşük
2.472
17:5314,6457
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0420
|Açılış
|: 14,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6250
|
14,6487
En Düşük
14,5755
17:5315,8428
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0086
|Açılış
|: 15,7950
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7500
|
15,8810
En Düşük
15,7806
17:53928,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 1,48
|Açılış
|: 928,59
|
|Önceki Kapanış
|: 927,11
|
929,70
En Düşük
925,06
BIST En Aktif Hisseler17:51
|IHAAS
|16,94
|18.413.564
|% 10,00
|
|MZHLD
|40,14
|22.856.403
|% 9,97
|
|OYYAT
|54,10
|169.351.476
|% 9,96
|
|SUMAS
|87,25
|848.087
|% 9,96
|
|MANAS
|24,32
|31.373.333
|% 9,95
|
|ERSU
|4,92
|61.322.080
|% -7,17
|
|PKART
|17,27
|13.452.648
|% -5,11
|
|OYLUM
|2,32
|8.343.099
|% -4,92
|
|ITTFH
|1,56
|90.335.699
|% -4,29
|
|ISSEN
|18,33
|29.179.551
|% -3,32
|
|GARAN
|13,83
|2.332.768.773
|% 0,95
|
|THYAO
|37,76
|2.191.325.078
|% 1,07
|
|EKGYO
|2,94
|1.566.868.098
|% -1,34
|
|YKBNK
|5,20
|1.293.894.734
|% 1,17
|
|HEKTS
|22,32
|1.281.344.083
|% -3,12
|
|EKGYO
|2,94
|1.566.868.098
|% -1,34
|
|TSKB
|1,88
|569.655.355
|% 1,62
|
|YKBNK
|5,20
|1.293.894.734
|% 1,17
|
|ODAS
|2,34
|574.678.417
|% 1,30
|
|GARAN
|13,83
|2.332.768.773
|% 0,95
|
|17:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6321
|14,6488
|% 0,31
|
|Euro
|15,8223
|15,8523
|% 0,01
|
|Sterlin
|19,0568
|19,1524
|% 0,04
|
|Frank
|15,4595
|15,5526
|% 0,14
|
|Riyal
|3,8896
|3,9091
|% 0,14
|
|17:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.973
|1.974
|-0,29
|
|Altın Gr.
|928
|928
|1,24
|
|Cumhuriyet
|6.146
|6.239
|14,00
|
|Tam
|6.114
|6.266
|6,49
|
|Yarım
|2.955
|3.031
|3,13
|
|Çeyrek
|1.482
|1.516
|1,57
|
|Gümüş.Ons
|25,64
|25,70
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|12,06
|12,09
|0,03
|
|B. Petrol
|111
|111
|-0,08
|