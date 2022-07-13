***CLKEN*** ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***CLKEN*** ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRSCLKE72317 ISIN Kodlu Tahvile İlişkin 4. kupon faiz bildirimiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu Kupon Oranı BelirlenmesiYönetim Kurulu Karar Tarihi 04.08.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 750.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Özel Sektör TahviliVadesi 13.07.2023Vade (Gün Sayısı) 727Faiz Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSCLKE72317Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışın Tamamlanma Tarihi 13.07.2021Vade Başlangıç Tarihi 16.07.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 150.000.000Kupon Sayısı 8Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 15.10.2021 14.10.2021 15.10.2021 5,6093 22,4988 24,4713 8.413.950 Evet2 14.01.2022 13.01.2022 14.01.2022 4,838 19,4052 20,865 7.257.000 Evet3 15.04.2022 14.04.2022 15.04.2022 4,4596 17,8874 19,1247 6.689.400 Evet4 14.07.2022 13.07.2022 14.07.2022 4,42355 13.10.2022 12.10.2022 13.10.20226 12.01.2023 11.01.2023 12.01.20237 13.04.2023 12.04.2023 13.04.20238 13.07.2023 12.07.2023 13.07.2023Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 13.07.2023 12.07.2023 13.07.2023* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. AA- 17.09.2021 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarTRSCLKE72317 ISIN Kodlu Tahvile İlişkin 4. kupon faiz bildirimihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045225BIST