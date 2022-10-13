***CLKEN*** ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
13.10.2022 18:59
***CLKEN*** ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRSCLKE72317 ISIN Kodlu Tahvile İlişkin 5. kupon oranı ve kupon ödemesi açıklaması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Kupon Ödemesi
Düzeltme Nedeni 4.kupon yıllık basit ve bileşik faiz oranı bildirimi
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 04.08.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 750.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi 27.08.2020
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Merkezi Saklamacı Kuruluş MKK
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 13.07.2023
Vade (Gün Sayısı) 727
Faiz Oranı Türü Değişken
Değişken Faiz Referansı TLREF
Ek Getiri 0,035
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSCLKE72317
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Ödeme Türü TL Ödemeli
Satışın Tamamlanma Tarihi 13.07.2021
Borsada İşlem Görme Durumu Hayır
Vade Başlangıç Tarihi 16.07.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 150.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 8
Döviz Cinsi TRY
Kupon Ödeme Sıklığı 3 Ayda Bir
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı - Dönemsel (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 15.10.2021 14.10.2021 15.10.2021 5,6093 22,4988 24,4713 8.413.950 Evet
2 14.01.2022 13.01.2022 14.01.2022 4,838 19,4052 20,865 7.257.000 Evet
3 15.04.2022 14.04.2022 15.04.2022 4,4596 17,8874 19,1247 6.689.400 Evet
4 14.07.2022 13.07.2022 14.07.2022 4,4235 17,9398 19,1893 6.635.250 Evet
5 13.10.2022 12.10.2022 13.10.2022 4,25553 17,0689 18,194 6.383.295 Evet
6 12.01.2023 11.01.2023 12.01.2023
7 13.04.2023 12.04.2023 13.04.2023
8 13.07.2023 12.07.2023 13.07.2023
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 13.07.2023 12.07.2023 13.07.2023
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. AA- 17.09.2021 Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Ek Açıklamalar
TRSCLKE72317 ISIN Kodlu Tahvile İlişkin 5. kupon oranı ve kupon ödemesi açıklaması
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071790
BIST