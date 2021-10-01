***CLKEN*** ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
01.10.2021 14:54
***CLKEN*** ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Elektronik Posta Adresi
E-posta
calikenerjisanayi@calikholding.h03.kep.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966064
BIST
16:191.408
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 1,17
|Açılış
|: 1.399
|
|Önceki Kapanış
|: 1.406
|
1.408
En Düşük
1.395
16:198,8440
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,0441
|Açılış
|: 8,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8600
|
8,8958
En Düşük
8,8207
16:1910,2918
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0153
|Açılış
|: 10,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2700
|
10,3222
En Düşük
10,2389
16:19499,61
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -2,13
|Açılış
|: 499,61
|
|Önceki Kapanış
|: 501,75
|
502,39
En Düşük
497,31
BIST En Aktif Hisseler16:19
|GARFA
|12,87
|4.534.499
|% 10,00
|
|KARYE
|17,50
|144.761.264
|% 9,99
|
|YAPRK
|32,64
|22.144.889
|% 9,97
|
|UZERB
|31,88
|1.049.936
|% 9,93
|
|DIRIT
|5,11
|358.406
|% 9,89
|
|YEOTK
|69,40
|60.622.116
|% -9,99
|
|BIOEN
|29,82
|293.900.486
|% -9,96
|
|RALYH
|5,29
|161.879
|% -9,88
|
|EUYO
|3,47
|2.409.467
|% -6,97
|
|OYLUM
|8,80
|35.442.866
|% -5,78
|
|GARAN
|9,28
|1.025.759.321
|% 0,43
|
|MAREN
|9,07
|813.009.598
|% 9,15
|
|SISE
|8,28
|718.067.517
|% 1,10
|
|THYAO
|13,95
|650.669.022
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,39
|454.331.561
|% -0,83
|
|YKBNK
|2,39
|454.331.561
|% -0,83
|
|GARAN
|9,28
|1.025.759.321
|% 0,43
|
|ODAS
|1,38
|135.176.617
|% 0,73
|
|MAREN
|9,07
|813.009.598
|% 9,15
|
|SISE
|8,28
|718.067.517
|% 1,10
|
|16:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8418
|8,8440
|% -0,50
|
|Euro
|10,2639
|10,2918
|% -0,15
|
|Sterlin
|11,9460
|12,0059
|% 0,13
|
|Frank
|9,4849
|9,5420
|% -0,10
|
|Riyal
|2,3516
|2,3634
|% -0,38
|
|16:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.756
|1.756
|-0,90
|
|Altın Gr.
|499
|499
|-2,42
|
|Cumhuriyet
|3.308
|3.358
|7,00
|
|Tam
|3.292
|3.374
|6,59
|
|Yarım
|1.591
|1.632
|3,19
|
|Çeyrek
|798
|816
|1,59
|
|Gümüş.Ons
|22,44
|22,46
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|6,35
|6,36
|0,02
|
|B. Petrol
|77,88
|77,88
|-0,43
|
Seans Raporu
16:19
daha fazla
-
16:27XU100
Endeks 1, 406 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 06 altında . İşlem hacmi 8, 292.00 milyon TL de
-
16:25ATAGY
Yüzde -4.17 oranında düşüşle 4.14 lira fiyatla işlem gören hissede 594, 872 adet işlem
-
16:24ERBOS
Yüzde -3.47 oranında düşüşle 95.90 lira fiyatla işlem gören hissede 371, 561 adet işlem
-
16:22XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 1 kaybederek (% -0.17 ) 1, 232
-
16:22
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KARYE, YAPRK, GARFA, DIRIT, AGYO, ALMAD