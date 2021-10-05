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***CLKEN*** ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

05.10.2021 09:18



***CLKEN*** ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Bilgileri
Şirketin Faaliyet Konusu ŞİRKETİMİZ, ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM TESİSİ KURULMASI, İŞLETMEYE ALINMASI, KİRALANMASI, ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ, ÜRETİLEN ELEKTRİK ENERJİSİNİN VE/VEYA KAPASİTENİN MÜŞTERİLERE SATIŞI İLE İŞTİGAL EDER.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966757


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EMNIS 20,90 396.264 % 9,94  
ALMAD 2,35 3.281.307 % 9,81  
KERVN 0,80 980.750 % 9,59  
NUGYO 11,12 9.138.249 % 8,17  
BASCM 9,88 14.968 % 5,11  
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10:23 Alış Satış %  
Dolar 8,8557 8,8588 % 0,13  
Euro 10,2756 10,2807 % -0,13  
Sterlin 12,0094 12,0697 % -0,02  
Frank 9,5153 9,5726 % -0,23  
Riyal 2,3528 2,3646 % -0,03  
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10:23 Alış Satış %  
Altın Ons 1.759 1.759 -10,62  
Altın Gr. 500 500 -3,65  
Cumhuriyet 3.305 3.355 -9,00  
Tam 3.292 3.374 -4,20  
Yarım 1.591 1.632 -2,03  
Çeyrek 798 816 -1,02  
Gümüş.Ons 22,57 22,61 -0,10  
Gümüş Gr. 6,39 6,41 -0,06  
B. Petrol 81,48 81,48 0,20  
Seans Raporu 10:23
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