***CLKEN*** ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***CLKEN*** ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiADACAMİ ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC .A.Ş. ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM 73.000.000,00 72.966.308,00 TRY 99,95 BAĞLI ORTAKLIKATAYURT İNŞAAT A.Ş. İNŞAAT 3.100.000,00 3.084.500,00 TRY 99,50 BAĞLI ORTAKLIKÇALIK ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. ENERJİ 378.000.000,00 377.622.000,00 TRY 99,90 BAĞLI ORTAKLIKKIZILIRMAK ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM 2.150.000,00 2.134.950,00 TRY 99,30 BAĞLI ORTAKLIKMOMENTUM ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş. ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM 85.000.000,00 85.000.000,00 TRY 100 BAĞLI ORTAKLIKTÜRKMEN'İN ALTIN ASRI ELEKTRİK ENERJİSİ TOPTAN SATIŞ A.Ş. ELEKTRİK TİCARETİ 2.500.000,00 2.387.000,00 TRY 95,50 BAĞLI ORTAKLIKYEŞİLÇAY ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC.A.Ş. ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM 10.200.000,00 10.199.788,00 TRY 99,99 BAĞLI ORTAKLIKÇALIK GEORGIA LLC ENERJİ 100.000,00 100.000,00 USD 100,00 BAĞLI ORTAKLIKKAYSERİGAZ KAYSERİ DOĞALGAZ DAĞITIM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş. DOĞALGAZ DAĞITIM 6.500.000,00 650.000,00 TRY 10,00 İŞTİRAKBURSAGAZ BURSA ŞEHİRİÇİ DOĞALGAZ DAĞITIM TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. DOĞALGAZ DAĞITIM 89.000.000,00 8.900.000,00 TRY 10,00 İŞTİRAKGAP İNŞAAT CONSTRUCTION & INVESTMENT CO. LTD. İNŞAAT 10.000.000,00 2.000.000,00 SDG 20,00 İŞTİRAKKOSOVO ÇALIK LİMAK ENERGY SH.A ENERJİ 50.000,00 25.000,00 EUR 50,00 İŞ ORTAKLIĞIÇALIK ENERJİ A.Ş. - LİBYA BRANCH ENERJİ 200.000,00 200.000,00 USD 100,00 BAĞLI ORTAKLIKÇALIK MÜHENDİSLİK PROJE A.Ş. MÜHENDİSLİK 13.500.000,00 6.885.000,00 TRY 51,00 BAĞLI ORTAKLIKJSC ÇALIK GEORGIA WIND ENERJİ 2.000.000,00 1.700.000,00 USD 85,00 BAĞLI ORTAKLIKTECHNOLOGICAL ENERGY N.V. TİCARET 400.000,00 400.000,00 EUR 100,00 BAĞLI ORTAKLIKTAŞKENT MERKEZ PARK GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş. İNŞAAT 1.000.000,00 1.000.000,00 TRY 100,00 BAĞLI ORTAKLIKDEMİRCİLİ RÜZGAR ENERJİSİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM 47.000.000,00 39.950.000,00 TRY 85,00 BAĞLI ORTAKLIKÇALIK RÜZGAR ENERJİSİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM 86.000.000,00 81.700.000,00 TRY 95,00 BAĞLI ORTAKLIKCL ENERJİ ÜRETİM VE İNŞAAT A.Ş. ENERJİ 200.000,00 200.000,00 TRY 100,00 BAĞLI ORTAKLIKANT ENERJİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ENERJİ 11.000.000,00 11.000.000,00 TRY 100,00 BAĞLI ORTAKLIKDTM ENERJİ YATIRIMLARI ADİ ORTAKLIĞI ENERJİ 20.000,00 10.000,00 TRY 50,00 İŞ ORTAKLIĞIPKN ENERJİ HİZMETLERİ ADİ ORTAKLIĞI ENERJİ 20.000,00 10.000,00 TRY 50,00 İŞ ORTAKLIĞICYK ENERJİ ADİ ORTAKLIĞI ENERJİ 100.000,00 99.000,00 TRY 99,00 İŞ ORTAKLIĞIWORKİNDO TEKNOLOJİ VE İNSAN KAYNAKLARI DANIŞMANLIK A.Ş. HİZMET 17.250.000,00 5.750.000,00 TRY 33,33 İŞTİRAKDOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. ENERJİ 67.000.000,00 26.800.000,00 TRY 40,00 İŞ ORTAKLIĞISAUDİ JALİK ENERGY COMPANY ENERJİ 100.000,00 100.000,00 SAR 100,00 BAĞLI ORTAKLIKCE Solaire 1 SAS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM 2.000,00 1.900,00 USD 95,00 BAĞLI ORTAKLIKCE Solaire 2 SAS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM 2.000,00 1.900,00 USD 95,00 BAĞLI ORTAKLIKÇalık Enerji Japan G.K. ENERJİ 1.500.000,00 1.500.000,00 JPY 100,00 BAĞLI ORTAKLIKEUROKOS DD L.L.C. ENERJİ 2.500.000,00 1.875.000,00 EUR 75,00 BAĞLI ORTAKLIKhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035164BIST