***CLKEN*** ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***CLKEN*** ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoMUSTAFA EMRAH SARI BÜTÇE PLANLAMA VE RAPORLAMA KOORDİNATÖRÜ +90 212 942 91 60 emrah.sari@calikenerji.comDUYGU ÖZTÜRK BÜTÇE PLANLAMA VE RAPORLAMA ŞEFİ +90 212 942 91 63 duygu.ozturk@calikenerji.comECEM VARER ÖZBAKIR BÜTÇE PLANLAMA VE RAPORLAMA ŞEFİ +90 212 942 91 62 ecem.ozbakir@calikenerji.comhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051521BIST