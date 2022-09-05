***CLKEN*** ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
05.09.2022 14:51
***CLKEN*** ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
ECEM VARER ÖZBAKIR BÜTÇE PLANLAMA VE RAPORLAMA ŞEFİ +90 212 942 91 62 ecem.ozbakir@calikenerji.com
MUSTAFA KARACA BÜTÇE PLANLAMA VE RAPORLAMA UZMANI +90 212 942 91 66 mustafa.karaca@calikenerji.com
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060144
BIST
15:203.310
En Yüksek
|Değişim
|: 2,71%
|| 87,25
|Açılış
|: 3.248
|
|Önceki Kapanış
|: 3.223
|
3.336
En Düşük
3.248
15:2018,2307
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0307
|Açılış
|: 18,2580
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2850
|
18,2405
En Düşük
18,1877
15:2018,0895
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0294
|Açılış
|: 18,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1900
|
18,1346
En Düşük
17,9911
15:201.003,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,73
|Açılış
|: 1.003,41
|
|Önceki Kapanış
|: 1.002,68
|
1.005,42
En Düşük
999,97
BIST En Aktif Hisseler15:20
|KRDMD
|12,88
|2.724.223.696
|% 9,99
|
|ICBCT
|7,93
|33.112.481
|% 9,99
|
|VKING
|6,95
|2.230.936
|% 9,97
|
|PETUN
|34,64
|38.990.607
|% 9,97
|
|BRMEN
|3,65
|2.333.229
|% 9,94
|
|MTRKS
|42,78
|49.573.660
|% -9,97
|
|ULUSE
|130,40
|69.650.852
|% -8,43
|
|DOGUB
|10,50
|15.945.182
|% -6,83
|
|MOBTL
|2,29
|183.505.998
|% -6,15
|
|EGGUB
|72,60
|93.225.049
|% -5,41
|
|EREGL
|30,74
|6.209.146.597
|% 9,08
|
|YKBNK
|8,07
|5.660.830.971
|% 3,33
|
|THYAO
|73,20
|5.037.905.832
|% 1,95
|
|AKBNK
|13,66
|4.376.053.642
|% 4,83
|
|GARAN
|25,12
|3.870.783.943
|% 3,04
|
|EKGYO
|4,38
|3.576.563.984
|% 8,15
|
|YKBNK
|8,07
|5.660.830.971
|% 3,33
|
|AKBNK
|13,66
|4.376.053.642
|% 4,83
|
|ISCTR
|9,43
|2.732.204.900
|% 6,67
|
|KRDMD
|12,88
|2.724.223.696
|% 9,99
|
|15:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2202
|18,2307
|% 0,17
|
|Euro
|18,0801
|18,0895
|% -0,16
|
|Sterlin
|20,8768
|20,9815
|% -0,06
|
|Frank
|18,4688
|18,5801
|% -0,07
|
|Riyal
|4,8341
|4,8584
|% 0,15
|
|15:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.712
|1.712
|-0,46
|
|Altın Gr.
|1.004
|1.004
|1,00
|
|Cumhuriyet
|6.731
|6.832
|1,00
|
|Tam
|6.762
|6.811
|46,00
|
|Yarım
|3.295
|3.330
|23,00
|
|Çeyrek
|1.652
|1.664
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|18,19
|18,21
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|10,65
|10,67
|0,07
|
|B. Petrol
|96,41
|96,41
|3,39
|
Seans Raporu
15:20
daha fazla
-
15:35MZHLD
Yüzde 6.15 oranında artışla 78.50 lira fiyatla işlem gören hissede 158, 275 adet işlem
-
15:34XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 93, 75 artarak (% 3.27 ) 2, 958
-
15:34
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KRDMD, HALKB, KRDMA, BRMEN, ICBCT, SANEL, PETUN, VKING, KRDMB
-
15:34
ISDMR, BAYRK, EREGL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:34
GOLTS, KERVT, ARDYZ değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında