***CLKEN*** ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***CLKEN*** ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoECEM VARER ÖZBAKIR BÜTÇE PLANLAMA VE RAPORLAMA ŞEFİ +90 212 942 91 62 ecem.ozbakir@calikenerji.comMUSTAFA KARACA BÜTÇE PLANLAMA VE RAPORLAMA UZMANI +90 212 942 91 66 mustafa.karaca@calikenerji.comhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060144BIST