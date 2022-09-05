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***CLKEN*** ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

05.09.2022 14:51
***CLKEN*** ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***CLKEN*** ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
ECEM VARER ÖZBAKIR BÜTÇE PLANLAMA VE RAPORLAMA ŞEFİ +90 212 942 91 62 ecem.ozbakir@calikenerji.com
MUSTAFA KARACA BÜTÇE PLANLAMA VE RAPORLAMA UZMANI +90 212 942 91 66 mustafa.karaca@calikenerji.com




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060144


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BIST En Aktif Hisseler15:20
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KRDMD 12,88 2.724.223.696 % 9,99  
ICBCT 7,93 33.112.481 % 9,99  
VKING 6,95 2.230.936 % 9,97  
PETUN 34,64 38.990.607 % 9,97  
BRMEN 3,65 2.333.229 % 9,94  
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15:20 Alış Satış %  
Dolar 18,2202 18,2307 % 0,17  
Euro 18,0801 18,0895 % -0,16  
Sterlin 20,8768 20,9815 % -0,06  
Frank 18,4688 18,5801 % -0,07  
Riyal 4,8341 4,8584 % 0,15  
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15:20 Alış Satış %  
Altın Ons 1.712 1.712 -0,46  
Altın Gr. 1.004 1.004 1,00  
Cumhuriyet 6.731 6.832 1,00  
Tam 6.762 6.811 46,00  
Yarım 3.295 3.330 23,00  
Çeyrek 1.652 1.664 11,00  
Gümüş.Ons 18,19 18,21 0,15  
Gümüş Gr. 10,65 10,67 0,07  
B. Petrol 96,41 96,41 3,39  
Seans Raporu 15:20
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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