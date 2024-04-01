***CLKMT*** ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi
01.04.2024 18:38
***CLKMT*** ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )
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Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
01/04/2024
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
01/01/2023-31/12/2023
Tarih
01/04/2024
Saati
10:00
Adresi
Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Balkan Caddesi N58 Buyaka E Blok Tepeüstü, Ümraniye/İstanbul
Gündem
Olağan Genel Kurul toplantı gündemi ek olarak eklenmiştir.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
Alınan kararlar ek olarak eklenmiştir.
Genel Kurul Tescil Tarihi
Açıklamalar
Kar Dağıtımına İlişkin Karar Bilgilendirmesi
2023 yılı finansalları üzerinden net 930.000.000 TL kar payı dağıtılmasına, kanun ve esas sözleşme gereği ayrılması gereken miktarlar ile avans kar payı olarak ödenen 300.000.000 TL 'nin düşülmesi sonrası net 630.000.000 TL'nin 31.12.2024 sonuna kadar nakden dağıtılmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265254
BIST