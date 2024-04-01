***CLKMT*** ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***CLKMT*** ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi01/04/2024Genel Kurul Toplantı TürüOlağan (Annual)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi01/01/2023-31/12/2023Tarih01/04/2024Saati10:00AdresiFatih Sultan Mehmet Mahallesi Balkan Caddesi N58 Buyaka E Blok Tepeüstü, Ümraniye/İstanbulGündemOlağan Genel Kurul toplantı gündemi ek olarak eklenmiştir.Alınan Kararlar / Görüşülen KonularAlınan kararlar ek olarak eklenmiştir.Genel Kurul Tescil TarihiAçıklamalarKar Dağıtımına İlişkin Karar Bilgilendirmesi2023 yılı finansalları üzerinden net 930.000.000 TL kar payı dağıtılmasına, kanun ve esas sözleşme gereği ayrılması gereken miktarlar ile avans kar payı olarak ödenen 300.000.000 TL 'nin düşülmesi sonrası net 630.000.000 TL'nin 31.12.2024 sonuna kadar nakden dağıtılmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265254BIST