***CLKMT*** ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi









***CLKMT*** ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSPK'nın 05.10.2023 tarih ve 58/1241 sayılı kararı ile Çelik Motor Ticaret A.Ş.'ye 1 yıl süre ile 675.000.000 TL'ye kadar şirket tahvil/bono ihraç etme yetkisi verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1202474BIST