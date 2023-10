***CLKMT*** ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***CLKMT*** ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoOnur Tufanoğlu Mali İşler Direktörü 0 216 6562600 onur.tufanoglu @celikmotor.comZeynep Serim Saraçoğlu Bütçe Raporlama ve Kurumsal Finansman Müdürü 0 216 6562600 zeynep,gokayaz@celikmotor.comFaaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu BilgileriŞirketin Faaliyet Konusu Çelik Motor, KIA markasının Türkiye distribütörü olup, markanın araç ve yedek parça pazarlama ve satış faaliyetlerini yürütmektedir. ?Garenta? markasıyla lisansiye bayiler üzerinden kurumlara ve bireylere araç kiralama hizmeti, ?ikinciyeni.com? markasıyla da ikinci el araç alım-satım hizmeti vermektedir.Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriOrtaklık YapısıOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş. 2000000 TRY 100TOPLAM 2000000 TRY 100Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviTUNCAY ÖZİLHAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bağımsız Üye DeğilTALİP ALTUĞ AKSOY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye DeğilMEHMET HURŞİT ZORLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye DeğilRECEP YILMAZ ARGÜDEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız ÜyeAHMET BOYACIOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız ÜyeKAMİLHAN SÜLEYMAN YAZICI Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bağımsız Üye DeğilEFE YAZICI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye DeğilÖZDEMİR OSMAN KURDAŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız ÜyeTEVFİK BİLGİN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız ÜyeYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerCAN AĞYEL Genel MüdürŞAFAK SAVCI Genel MüdürBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiANADOLU OTOMOTİV DIŞ TİCARET VE SANAYİ A.Ş OTOMOTİV VE YEDEK PARÇA TİCARETİ 13270000 13270000 TRY 100 BAĞLI ŞİRKETGARENTA ULAŞIM ÇÖZÜMLERİ A.Ş. ARAÇ KİRA 35200000 TRY 100 BAĞLI ŞİRKEThttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1208086BIST