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***CLKMT*** ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

20.10.2023 15:54
***CLKMT*** ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***CLKMT*** ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Onur Tufanoğlu Mali İşler Direktörü 0 216 6562600 onur.tufanoglu @celikmotor.com
Zeynep Serim Saraçoğlu Bütçe Raporlama ve Kurumsal Finansman Müdürü 0 216 6562600 zeynep,gokayaz@celikmotor.com

Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Bilgileri
Şirketin Faaliyet Konusu Çelik Motor, KIA markasının Türkiye distribütörü olup, markanın araç ve yedek parça pazarlama ve satış faaliyetlerini yürütmektedir. ?Garenta? markasıyla lisansiye bayiler üzerinden kurumlara ve bireylere araç kiralama hizmeti, ?ikinciyeni.com? markasıyla da ikinci el araç alım-satım hizmeti vermektedir.


Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş. 2000000 TRY 100
TOPLAM 2000000 TRY 100

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
TUNCAY ÖZİLHAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bağımsız Üye Değil
TALİP ALTUĞ AKSOY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil
MEHMET HURŞİT ZORLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil
RECEP YILMAZ ARGÜDEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye
AHMET BOYACIOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye
KAMİLHAN SÜLEYMAN YAZICI Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bağımsız Üye Değil
EFE YAZICI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil
ÖZDEMİR OSMAN KURDAŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye
TEVFİK BİLGİN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
CAN AĞYEL Genel Müdür
ŞAFAK SAVCI Genel Müdür

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
ANADOLU OTOMOTİV DIŞ TİCARET VE SANAYİ A.Ş OTOMOTİV VE YEDEK PARÇA TİCARETİ 13270000 13270000 TRY 100 BAĞLI ŞİRKET
GARENTA ULAŞIM ÇÖZÜMLERİ A.Ş. ARAÇ KİRA 35200000 TRY 100 BAĞLI ŞİRKET




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1208086


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Cumhuriyet 12.305 12.491 186,00  
Tam 12.057 12.156 84,00  
Yarım 6.047 6.103 42,00  
Çeyrek 3.014 3.052 22,00  
Gümüş.Ons 23,63 23,66 0,59  
Gümüş Gr. 21,20 21,23 0,49  
B. Petrol 93,22 93,22 0,84  
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