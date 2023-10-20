***CLKMT*** ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
20.10.2023 16:08
***CLKMT*** ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Onur Tufanoğlu Mali İşler Direktörü 02166562600 onur.tufanoglu@celikmotor.com
Zeynep Serim Saraçoğlu Bütçe Raporlama ve Kurumsal Finansman Müdürü 02166562600 zeynep.gokayaz@celikmotor.com
Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Bilgileri
Şirketin Faaliyet Konusu Çelik Motor, KIA markasının Türkiye distribütörü olup, markanın araç ve yedek parça pazarlama ve satış faaliyetlerini yürütmektedir. Garenta markasıyla lisansiye bayiler üzerinden kurumlara ve bireylere araç kiralama hizmeti, ikinciyeni.com markasıyla da ikinci el araç alım-satım hizmeti vermektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1208089
BIST
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18:057.511
En Düşük
|Değişim
|: -3,33%
|| -258,35
|Açılış
|: 7.691
|
|Önceki Kapanış
|: 7.769
|
7.447
En Yüksek
7.711
18:0528,0037
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0227
|Açılış
|: 28,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 28,0500
|
28,1586
En Düşük
27,8071
18:0529,7024
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0241
|Açılış
|: 29,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6500
|
30,0731
En Düşük
29,4310
18:051.794,62
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 19,46
|Açılış
|: 1.794,62
|
|Önceki Kapanış
|: 1.775,16
|
1.794,69
En Düşük
1.767,83
BIST En Aktif Hisseler18:05
|QNBFL
|1.156,50
|16.143.339
|% 10,00
|
|MRSHL
|1.786,40
|147.168.891
|% 10,00
|
|YBTAS
|101.720,00
|6.000.409
|% 9,99
|
|DOFER
|27,52
|3.174.129
|% 9,99
|
|MEKAG
|48,66
|20.075.608
|% 9,99
|
|AYCES
|486,10
|29.635.015
|% -10,00
|
|POLTK
|9.268,00
|21.071.864
|% -9,99
|
|BMSCH
|16,77
|98.534.621
|% -9,98
|
|TUCLK
|92,20
|70.232.538
|% -9,96
|
|ENSRI
|30,36
|16.791.188
|% -9,96
|
|THYAO
|207,30
|7.128.022.343
|% -2,95
|
|TUPRS
|130,10
|4.849.655.329
|% -2,47
|
|ASELS
|40,02
|4.117.590.285
|% -2,63
|
|PETKM
|20,32
|3.664.253.641
|% -2,50
|
|YKBNK
|17,85
|2.928.424.996
|% -4,08
|
|ZOREN
|5,73
|2.800.925.729
|% -0,17
|
|EKGYO
|6,90
|1.737.237.343
|% -4,03
|
|ODAS
|11,79
|2.524.434.409
|% 3,42
|
|PETKM
|20,32
|3.664.253.641
|% -2,50
|
|YKBNK
|17,85
|2.928.424.996
|% -4,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,9995
|28,0063
|% 0,09
|
|Euro
|29,6785
|29,7047
|% 0,09
|
|Sterlin
|33,9179
|34,0880
|% 0,19
|
|Frank
|31,2868
|31,4753
|% 0,16
|
|Riyal
|7,4437
|7,4810
|% 0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|1.792
|1.793
|17,34
|
|Cumhuriyet
|12.305
|12.491
|186,00
|
|Tam
|12.068
|12.167
|95,00
|
|Yarım
|6.053
|6.109
|48,00
|
|Çeyrek
|3.017
|3.054
|24,00
|
|Gümüş Gr.
|21,28
|21,31
|0,57
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59GZNMI
Yüzde -7.46 oranında düşüşle 24.80 lira fiyatla işlem gören hissede 869, 350 adet işlem
-
17:58BFREN
Yüzde -6.95 oranında düşüşle 10, 924.50 lira fiyatla işlem gören hissede 39, 023 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 7, 478 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -3, 75 altında . İşlem hacmi 88, 262.00 milyon TL de
-
17:57PNLSN
Yüzde -7.48 oranında düşüşle 52.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 076, 587 adet işlem
-
17:56OSTIM
Yüzde -8.06 oranında düşüşle 10.95 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 497, 562 adet işlem