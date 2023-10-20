***CLKMT*** ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***CLKMT*** ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoOnur Tufanoğlu Mali İşler Direktörü 02166562600 onur.tufanoglu@celikmotor.comZeynep Serim Saraçoğlu Bütçe Raporlama ve Kurumsal Finansman Müdürü 02166562600 zeynep.gokayaz@celikmotor.comFaaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu BilgileriŞirketin Faaliyet Konusu Çelik Motor, KIA markasının Türkiye distribütörü olup, markanın araç ve yedek parça pazarlama ve satış faaliyetlerini yürütmektedir. Garenta markasıyla lisansiye bayiler üzerinden kurumlara ve bireylere araç kiralama hizmeti, ikinciyeni.com markasıyla da ikinci el araç alım-satım hizmeti vermektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1208089BIST