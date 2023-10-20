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***CLKMT*** ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

20.10.2023 16:08
***CLKMT*** ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***CLKMT*** ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Onur Tufanoğlu Mali İşler Direktörü 02166562600 onur.tufanoglu@celikmotor.com
Zeynep Serim Saraçoğlu Bütçe Raporlama ve Kurumsal Finansman Müdürü 02166562600 zeynep.gokayaz@celikmotor.com

Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Bilgileri
Şirketin Faaliyet Konusu Çelik Motor, KIA markasının Türkiye distribütörü olup, markanın araç ve yedek parça pazarlama ve satış faaliyetlerini yürütmektedir. Garenta markasıyla lisansiye bayiler üzerinden kurumlara ve bireylere araç kiralama hizmeti, ikinciyeni.com markasıyla da ikinci el araç alım-satım hizmeti vermektedir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1208089


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
QNBFL 1.156,50 16.143.339 % 10,00  
MRSHL 1.786,40 147.168.891 % 10,00  
YBTAS 101.720,00 6.000.409 % 9,99  
DOFER 27,52 3.174.129 % 9,99  
MEKAG 48,66 20.075.608 % 9,99  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 27,9995 28,0063 % 0,09  
Euro 29,6785 29,7047 % 0,09  
Sterlin 33,9179 34,0880 % 0,19  
Frank 31,2868 31,4753 % 0,16  
Riyal 7,4437 7,4810 % 0,15  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Gr. 1.792 1.793 17,34  
Cumhuriyet 12.305 12.491 186,00  
Tam 12.068 12.167 95,00  
Yarım 6.053 6.109 48,00  
Çeyrek 3.017 3.054 24,00  
Gümüş Gr. 21,28 21,31 0,57  
Seans Raporu 18:05
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