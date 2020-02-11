***CMENT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
11.02.2020 18:43
***CMENT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [CMENT]
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında CMENT.E payları 12/02/2020 tarihinden (seans başından) itibaren 26/02/2020 tarihine (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir. Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler pazar değişimi ve diğer nedenlerle uygulanacak olan açığa satış ve kredili işlem yasaklarından ve brüt takas uygulamasından ayrı olarak değerlendirilmelidir. Piyasa yapıcılı sürekli işlem yöntemiyle işlem gören paylarda, tedbir nedeniyle tek fiyat işlem yöntemi uygulandığı süre boyunca piyasa yapıcılık faaliyeti yapılmaz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818485
BIST
18:05119.798
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 1.456,30
|Açılış
|: 119.505
|
|Önceki Kapanış
|: 118.342
|
120.078
En Düşük
117.451
18:056,0157
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0021
|Açılış
|: 6,0240
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0190
|
6,0505
En Düşük
6,0044
18:056,5660
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0016
|Açılış
|: 6,5750
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5790
|
6,6071
En Düşük
6,5549
18:05303,08
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -1,22
|Açılış
|: 303,08
|
|Önceki Kapanış
|: 304,30
|
305,40
En Düşük
302,79
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|10,98
|258.604.088
|% 20,00
|
|BOSSA
|11,56
|43.441.784
|% 19,92
|
|QNBFB
|51,75
|1.250.616
|% 15,00
|
|SAYAS
|3,59
|6.112.353
|% 14,70
|
|ISATR
|332.000,00
|332.000
|% 14,48
|
|KRSAN
|9,81
|112.033
|% -9,92
|
|SALIX
|5,78
|199.163
|% -9,69
|
|EGCEY
|0,57
|358.164
|% -9,52
|
|BASCM
|3,50
|64.068
|% -7,41
|
|CEMTS
|8,64
|51.087.217
|% -6,59
|
|THYAO
|14,30
|2.159.335.881
|% 2,00
|
|GARAN
|11,92
|970.086.794
|% 1,19
|
|TRCAS
|4,12
|689.766.396
|% 12,88
|
|YKBNK
|3,01
|689.305.181
|% -3,83
|
|ASELS
|24,76
|681.131.596
|% 2,65
|
|ODAS
|2,16
|553.521.212
|% 1,41
|
|YKBNK
|3,01
|689.305.181
|% -3,83
|
|IHLGM
|1,34
|293.634.983
|% 8,06
|
|EKGYO
|1,65
|371.588.392
|% 1,23
|
|TRCAS
|4,12
|689.766.396
|% 12,88
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7603
|7,7992
|% 0,23
|
|Frank
|6,1250
|6,1619
|% -0,07
|
|Riyal
|1,5977
|1,6057
|% -0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.564
|1.564
|-9,92
|
|Altın Gr.
|303
|303
|-1,19
|
|Cumhuriyet
|2.016
|2.046
|-2,00
|
|Tam
|2.007
|2.057
|0,07
|
|Yarım
|970
|995
|0,03
|
|Çeyrek
|487
|498
|0,02
|
|Gümüş.Ons
|17,66
|17,70
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,42
|-0,02
|
|B. Petrol
|54,48
|54,48
|1,21
|
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