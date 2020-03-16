***CMENT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.03.2020 15:18
***CMENT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CMENT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829344
BIST
16:3487.345
En Yüksek
|Değişim
|: -8,64%
|| -8.260,32
|Açılış
|: 92.264
|
|Önceki Kapanış
|: 95.605
|
92.264
En Düşük
87.327
16:346,4200
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 0,0905
|Açılış
|: 6,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3450
|
6,4229
En Düşük
6,2780
16:347,1530
En Yüksek
|Değişim
|: 1,71%
|| 0,1200
|Açılış
|: 7,1370
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0360
|
7,1717
En Düşük
6,9931
16:34300,84
En Yüksek
|Değişim
|: -3,39%
|| -10,55
|Açılış
|: 300,07
|
|Önceki Kapanış
|: 311,39
|
318,59
En Düşük
299,20
BIST En Aktif Hisseler
|BMELK
|1,20
|226.231
|% 9,09
|
|RTALB
|2,93
|85.082.265
|% 7,33
|
|KUYAS
|1,11
|11.510.380
|% 4,72
|
|VKING
|3,67
|8.902.007
|% 2,80
|
|ISKUR
|288.000,00
|581.000
|% 2,13
|
|MAVI
|37,80
|4.281.050
|% -10,00
|
|DYOBY
|3,06
|4.937.529
|% -10,00
|
|TOASO
|19,35
|19.352.718
|% -10,00
|
|ANACM
|2,52
|9.222.805
|% -10,00
|
|YYAPI
|0,36
|6.798.395
|% -10,00
|
|ASELS
|22,92
|581.673.585
|% -9,98
|
|THYAO
|8,25
|534.455.653
|% -9,74
|
|GARAN
|8,13
|421.418.848
|% -9,77
|
|ECILC
|3,66
|207.598.759
|% -9,85
|
|YKBNK
|2,02
|168.732.435
|% -8,60
|
|YKBNK
|2,02
|168.732.435
|% -8,60
|
|ODAS
|1,25
|93.973.664
|% -9,42
|
|EKGYO
|1,10
|83.146.533
|% -8,33
|
|IHLGM
|0,86
|63.297.766
|% -9,47
|
|THYAO
|8,25
|534.455.653
|% -9,74
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8272
|7,8665
|% 1,03
|
|Frank
|6,7396
|6,7802
|% 1,71
|
|Riyal
|1,7042
|1,7127
|% 1,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.457
|1.457
|-72,94
|
|Altın Gr.
|301
|302
|-9,88
|
|Cumhuriyet
|2.036
|2.067
|-45,00
|
|Tam
|2.019
|2.073
|-50,14
|
|Yarım
|976
|1.003
|-24,25
|
|Çeyrek
|490
|501
|-12,12
|
|Gümüş.Ons
|12,56
|12,61
|-2,14
|
|Gümüş Gr.
|2,59
|2,60
|-0,40
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|B. Petrol
|30,12
|30,12
|-3,73
|
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