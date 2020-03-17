***CMENT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.03.2020 10:03
***CMENT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CMENT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829611
BIST
12:0483.954
En Yüksek
|Değişim
|: -4,48%
|| -3.934,52
|Açılış
|: 88.923
|
|Önceki Kapanış
|: 87.888
|
88.949
En Düşük
83.908
12:046,4570
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0291
|Açılış
|: 6,4570
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4140
|
6,4570
En Düşük
6,4177
12:047,1683
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0246
|Açılış
|: 7,1670
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1350
|
7,2016
En Düşük
7,1570
12:04307,76
En Yüksek
|Değişim
|: -1,81%
|| -5,67
|Açılış
|: 307,76
|
|Önceki Kapanış
|: 313,44
|
314,24
En Düşük
306,40
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|3,30
|35.720.823
|% 10,00
|
|MMCAS
|0,93
|95
|% 9,41
|
|EGCEY
|0,40
|5.959
|% 8,11
|
|COSMO
|1,87
|161
|% 7,47
|
|SELGD
|1,42
|7.525
|% 6,77
|
|CIMSA
|5,49
|2.486.788
|% -10,00
|
|YKSLN
|4,86
|1.961.924
|% -10,00
|
|FROTO
|50,85
|4.196.076
|% -10,00
|
|TIRE
|3,51
|7.843.174
|% -10,00
|
|CRFSA
|4,86
|1.939.026
|% -10,00
|
|ASELS
|20,66
|332.183.788
|% -9,86
|
|THYAO
|7,76
|256.449.092
|% -5,71
|
|GARAN
|8,00
|218.660.803
|% -2,32
|
|AKBNK
|5,78
|88.492.734
|% -3,18
|
|YKBNK
|1,99
|86.222.350
|% -1,97
|
|TSKB
|0,88
|45.728.030
|% 0,00
|
|IHLGM
|0,78
|39.219.797
|% -9,30
|
|YKBNK
|1,99
|86.222.350
|% -1,97
|
|THYAO
|7,76
|256.449.092
|% -5,71
|
|KARSN
|1,16
|37.394.931
|% -8,66
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8540
|7,8934
|% -0,21
|
|Frank
|6,7475
|6,7882
|% -0,26
|
|Riyal
|1,7141
|1,7227
|% 0,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.484
|1.485
|-30,22
|
|Altın Gr.
|308
|308
|-5,71
|
|Cumhuriyet
|2.073
|2.104
|36,00
|
|Tam
|2.061
|2.113
|30,53
|
|Yarım
|996
|1.022
|14,76
|
|Çeyrek
|500
|511
|7,39
|
|Gümüş.Ons
|12,36
|12,39
|-0,53
|
|Gümüş Gr.
|2,54
|2,55
|-0,13
|
|B. Petrol
|29,92
|29,92
|-0,13
|
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