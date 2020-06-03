***CMENT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.06.2020 11:28
***CMENT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [CMENT]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CMENT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848715
BIST
12:51109.036
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 938,68
|Açılış
|: 108.926
|
|Önceki Kapanış
|: 108.097
|
109.231
En Düşük
108.327
12:516,7513
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0461
|Açılış
|: 6,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7800
|
6,7513
En Düşük
6,6727
12:517,5717
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 0,0703
|Açılış
|: 7,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5600
|
7,5726
En Düşük
7,4561
12:51372,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,21
|Açılış
|: 372,34
|
|Önceki Kapanış
|: 372,13
|
373,98
En Düşük
370,64
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|29,26
|72.841.563
|% 10,00
|
|FRIGO
|17,93
|1.475.262
|% 10,00
|
|DOBUR
|14,02
|3.262.410
|% 9,96
|
|YONGA
|30,08
|264.163
|% 9,94
|
|INTEM
|10,79
|9.295.258
|% 9,65
|
|RTALB
|18,92
|12.538.857
|% -9,99
|
|GLRYH
|8,16
|3.092.330
|% -9,93
|
|EKIZ
|5,92
|3.776.226
|% -9,89
|
|BASCM
|3,38
|39.715
|% -6,37
|
|TACTR
|4,80
|123.178
|% -5,88
|
|GARAN
|8,24
|873.383.058
|% 2,23
|
|ASELS
|32,12
|575.793.860
|% -1,53
|
|EKGYO
|1,73
|398.816.617
|% 1,17
|
|THYAO
|12,59
|365.021.741
|% -0,16
|
|AKBNK
|5,87
|293.816.671
|% 1,56
|
|EKGYO
|1,73
|398.816.617
|% 1,17
|
|ADESE
|1,69
|139.550.242
|% 0,60
|
|IHLGM
|1,31
|94.477.014
|% 0,77
|
|VKGYO
|2,44
|113.109.892
|% 3,83
|
|ALBRK
|1,52
|67.890.619
|% 2,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4630
|8,5054
|% 0,97
|
|Frank
|6,9801
|7,0222
|% 0,71
|
|Riyal
|1,7904
|1,7994
|% 0,64
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.719
|1.719
|-8,83
|
|Altın Gr.
|372
|372
|0,12
|
|Cumhuriyet
|2.414
|2.443
|-12,60
|
|Tam
|2.485
|2.514
|-5,20
|
|Yarım
|1.212
|1.227
|-6,30
|
|Çeyrek
|606
|614
|-3,20
|
|Gümüş.Ons
|17,88
|17,92
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|3,87
|3,88
|-0,02
|
|B. Petrol
|40,01
|40,01
|0,44
|