***CMENT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.06.2020 10:03
***CMENT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [CMENT]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CMENT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849355
BIST
18:05109.537
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 109.537
|
0
En Düşük
0
18:056,7618
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0090
|Açılış
|: 6,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7980
|
6,7648
En Düşük
6,7351
18:057,6938
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0359
|Açılış
|: 7,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5900
|
7,6972
En Düşük
7,6259
18:05371,00
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -1,13
|Açılış
|: 371,00
|
|Önceki Kapanış
|: 372,13
|
373,08
En Düşük
370,37
BIST En Aktif Hisseler
|BAYRK
|3,60
|255.154
|% 0,00
|
|BAYRK
|3,60
|255.154
|% 0,00
|
|BAYRK
|3,60
|255.154
|% 0,00
|
|BAYRK
|3,60
|255.154
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5177
|8,5604
|% 0,45
|
|Frank
|7,0457
|7,0881
|% 0,11
|
|Riyal
|1,7932
|1,8022
|% 0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.708
|1.708
|-6,00
|
|Altın Gr.
|371
|371
|-0,87
|
|Cumhuriyet
|2.409
|2.441
|-6,80
|
|Tam
|2.480
|2.512
|-7,00
|
|Yarım
|1.210
|1.226
|-3,40
|
|Çeyrek
|605
|613
|-1,70
|
|Gümüş.Ons
|17,67
|17,71
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,84
|3,85
|0,00
|
|B. Petrol
|40,33
|40,33
|0,35
|