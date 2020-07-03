***CMENT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.07.2020 10:02
***CMENT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [CMENT]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CMENT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854304
BIST
10:00117.310
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 402,16
|Açılış
|: 117.316
|
|Önceki Kapanış
|: 116.908
|
117.391
En Düşük
117.310
10:006,8564
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0036
|Açılış
|: 6,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8670
|
6,8572
En Düşük
6,8453
10:007,7117
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0081
|Açılış
|: 7,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7200
|
7,7178
En Düşük
7,6844
10:00391,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,12
|Açılış
|: 391,45
|
|Önceki Kapanış
|: 391,33
|
391,68
En Düşük
390,51
BIST En Aktif Hisseler
|ORMA
|5,90
|106.542
|% 9,87
|
|YAPRK
|11,84
|804.137
|% 9,73
|
|METAL
|1,39
|131.689
|% 9,45
|
|KPHOL
|3,88
|18.314
|% 9,30
|
|PKENT
|192,00
|61.248
|% 7,50
|
|SNKRN
|2,88
|553.608
|% -10,00
|
|KRDMA
|4,80
|983.813
|% -4,76
|
|YONGA
|25,00
|20.000
|% -4,21
|
|EPLAS
|16,15
|5.491
|% -3,87
|
|ISBIR
|1.251,00
|111.339
|% -3,77
|
|PETKM
|4,25
|408.355.600
|% 0,00
|
|OZGYO
|2,30
|192.093.714
|% 0,00
|
|NATEN
|21,90
|77.016.662
|% 0,18
|
|PINSU
|5,97
|60.012.075
|% 0,34
|
|PENGD
|4,59
|38.679.869
|% 0,00
|
|PETKM
|4,25
|408.355.600
|% 0,00
|
|OZGYO
|2,30
|192.093.714
|% 0,00
|
|PINSU
|5,97
|60.012.075
|% 0,34
|
|PENGD
|4,59
|38.679.869
|% 0,00
|
|OZKGY
|4,32
|28.888.358
|% 0,47
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5276
|8,5704
|% 0,09
|
|Frank
|7,2172
|7,2607
|% -0,05
|
|Riyal
|1,8222
|1,8313
|% 0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.776
|0,00
|
|Altın Gr.
|391
|391
|-0,10
|
|Cumhuriyet
|2.593
|2.634
|12,00
|
|Tam
|2.608
|2.621
|0,40
|
|Yarım
|1.267
|1.282
|0,20
|
|Çeyrek
|634
|642
|0,10
|
|Gümüş.Ons
|18,01
|18,04
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,96
|3,97
|0,01
|
|B. Petrol
|42,77
|42,77
|-0,37
|