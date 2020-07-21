***CMENT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.07.2020 10:50
***CMENT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [CMENT]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CMENT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860675
BIST
12:07120.533
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 1.252,56
|Açılış
|: 120.171
|
|Önceki Kapanış
|: 119.281
|
120.586
En Düşük
119.943
12:076,8586
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0005
|Açılış
|: 6,9020
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9070
|
6,8593
En Düşük
6,8434
12:077,8488
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0017
|Açılış
|: 7,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,8669
En Düşük
7,8334
12:07402,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 1,54
|Açılış
|: 402,25
|
|Önceki Kapanış
|: 400,69
|
402,30
En Düşük
400,15
BIST En Aktif Hisseler
|MRGYO
|2,31
|16.098.428
|% 10,00
|
|MAALT
|130,90
|22.982.059
|% 10,00
|
|KENT
|1.661,40
|10.277.420
|% 10,00
|
|YONGA
|29,04
|88.282
|% 10,00
|
|BFREN
|667,10
|2.739.113
|% 9,99
|
|DITAS
|27,10
|2.945.634
|% -9,97
|
|DERAS
|6,85
|40.630.519
|% -9,87
|
|LUKSK
|20,30
|1.605.080
|% -9,05
|
|DOBUR
|20,40
|1.350.077
|% -8,93
|
|KUTPO
|48,90
|36.454.761
|% -4,40
|
|GUSGR
|5,49
|529.335.926
|% 1,29
|
|EKGYO
|2,33
|380.035.205
|% 1,30
|
|TRGYO
|5,25
|367.168.471
|% 0,96
|
|ADESE
|2,59
|327.632.245
|% 3,19
|
|ODAS
|2,90
|307.686.306
|% 1,40
|
|EKGYO
|2,33
|380.035.205
|% 1,30
|
|ADESE
|2,59
|327.632.245
|% 3,19
|
|ODAS
|2,90
|307.686.306
|% 1,40
|
|GUSGR
|5,49
|529.335.926
|% 1,29
|
|USAK
|1,96
|153.619.432
|% 5,95
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6751
|8,7186
|% 0,23
|
|Frank
|7,2766
|7,3204
|% 0,04
|
|Riyal
|1,8229
|1,8321
|% 0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.823
|1.824
|5,56
|
|Altın Gr.
|402
|402
|1,54
|
|Cumhuriyet
|2.612
|2.634
|11,20
|
|Tam
|2.690
|2.703
|11,50
|
|Yarım
|1.306
|1.322
|5,70
|
|Çeyrek
|655
|662
|2,80
|
|Gümüş.Ons
|20,39
|20,42
|0,48
|
|Gümüş Gr.
|4,50
|4,51
|0,12
|
|B. Petrol
|44,47
|44,47
|1,19
|
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